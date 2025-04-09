Ποιες ελαφρύνσεις «κλείδωσαν» από τον πρωθυπουργό και ποιες είναι οι «εκπλήξεις»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το τελικό περιεχόμενο του μεγάλου «πακέτου» φοροελαφρύνσεων και παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Γύρω στα τέλη Ιούνη με αρχές Ιουλίου θα έχουν διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν. Αυτή τη στιγμή πέφτουν ακόμη στο τραπέζι ιδέες, άλλες απολύτως εφικτές και άλλες στα όρια της «έκπληξης πρώτου μεγέθους». Καμία όμως δεν αποκλείεται, όλες συνιστούν αντικείμενο συζήτησης και ορισμένες ήδη έχουν πάρει «πράσινο φως».

Το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δίνει «ραντεβού τον Σεπτέμβρη» με μειώσεις φόρων: Μια δέσμη μέτρων που φιλοδοξεί να περιορίσει τα φορολογικά βάρη κυρίως στα μεσαία εισοδήματα. Στο «καλάθι» όμως αρχίζουν να μπαίνουν και παροχές που μέχρι πριν λίγο καιρό έδειχναν ανέφικτες, αλλά δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν λόγω υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού. Εφόσον, βεβαίως δεν διαταράξει σοβαρά αυτή την πορεία ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει με ευθύνη Τράμπ.

Ποια μέτρα έχουν «κλειδώσει» και ποιες είναι οι «εκπλήξεις»

Στο κυβερνητικό τραπέζι -σε κάθε περίπτωση- βρίσκονται αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις που αφορούν στην άμεση φορολογία και εστιάζουν αυτή τη φορά στα μεσαία εισοδήματα, τα οποία και θεωρείται πως έχουν τραβήξει όλο το «κουπί» σε δύσκολες περιόδους (μνημόνια, κορονοϊός, ενεργειακή κρίση).

Το «ψαλίδι» σε έμμεσους φόρους, δεν έχει μπει ακόμη ζεστά στην «κουβέντα», εντούτοις τίποτε δεν αποκλείεται όσο ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει συνεχίζοντας να τροφοδοτεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε συνδυασμό με το «δώρο» της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες, στοιχεία που μπορεί να διαμορφώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει ακόμη πιο γενναίες φοροελαφρύνσεις.

Στην σχετική λίστα βρίσκονται αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στα τεκμήρια διαβίωσης, τον ΕΝΦΙΑ, την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και ενδεχομένως, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις.

Στο τραπέζι και μία ακόμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% ή 1%. Όλα τα προαναφερόμενα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να θεωρούνται «κλειδωμένα» με αυτό που απομένει να είναι η «λεπτομέρεια» που όμως συνήθως είναι και αυτή που κάνει τη διαφορά: Από τη μια όσον αφορά στα τελικά κόστη για τα Κρατικά Ταμεία και από την άλλη στην...τσέπη των πολιτών.

Εσχάτως όμως στην «κουβέντα» μπήκαν και κάποιες παρεμβάσεις, που αυτή την στιγμή κινούνται στην «σφαίρα» των «εκπλήξεων πρώτου μεγέθους», χωρίς όμως -προς το παρόν- να έχουν αποκλειστεί και ως προοπτική: Αυτές δεν είναι άλλες από την περιβόητη χορήγηση 13ης σύνταξης, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η ολοκληρωτική κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την α΄κατοικία, μέτρα φυσικά που είναι ικανά από μόνα τους να αλλάξουν ακόμη και πολιτικές ισορροπίες.

Ολόκληρη η δέσμη μέτρων που είναι στο τραπέζι

Αναλυτικά, η δέσμη που μελετά η κυβέρνηση:

- Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας: Είναι από τις παρεμβάσεις που έχουν πάρει «πράσινο φως». Θα δοθεί έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και συγκεκριμένα σε εκείνους που έχουν εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ. Οι προτάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

-> Επανασχεδιασμός της φορολογικής κλίμακας με προσθήκη νέων ενδιάμεσων φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ. Στο τραπέζι και η μείωση των υφιστάμενων ενδιάμεσων συντελεστών κατά 2 έως 3%.

-> Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Γίνεται λόγος για επιβολή του εν λόγω υψηλού συντελεστή σε εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.

- Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ: Το αρχικό σχέδιο ήταν να επανεξεταστεί η προσαύξηση στον φόρο για ιδιοκτησίες άνω των 400.000 ευρώ. Εντούτοις, το «δυνατό χαρτί» είναι η πρόταση για οριζόντια κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην α' κατοικία. Μια παρέμβαση πάντως που έχει υψηλό κόστος και θα χρειαστεί να βρεθούν ενδεχομένως και «αντίμετρα».

- «Κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης σε πρώτη φάση και πλήρης κατάργησή τους σε βάθος χρόνου.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματά τους.

- Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων: Έχουν πέσει στο τραπέζι και νέες παρεμβάσεις, μετά την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας

- 13η σύνταξη: Η επαναφορά της 13ης σύνταξης απαιτεί τεράστια κεφάλαια, για αυτό γίνεται «κουβέντα» για μια «υβριδική» μορφή της. Να καταβάλλεται κάθε χρόνο σε συνταξιούχους πριν τα Χριστούγεννα η μισή σύνταξη ως ένα μόνιμο επίδομα.

- Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: Αυτή αφορά σήμερα σχεδόν το 1/3 των συνταξιούχων, το οποίο και δεν λαμβάνει «στο χέρι» αυξήσεις στις συντάξεις λόγω της ύπαρξής της.



