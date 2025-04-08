Νέο χαστούκι στη Wall Street από τους πρόσθετους δασμούς 50% του Τραμπ στην Κίνα

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι οι ΗΠΑ θα ανεβάσουν τον συνολικό φόρο στα εισαγόμενα κινεζικά αγαθά στο 104%, ακύρωσε την προσπάθεια που κατέβαλε σήμερα η Wall Street να ανακτήσει μέρος των συντριπτικών απωλειών που επέφεραν στην αγορά οι σαρωτικοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη Τετάρτη.

Η αμερικανική αγορά, ακολουθώντας την ανοδική εκτόνωση στα χρηματιστήρια της Ασίας-Ειρηνικού αρχικά και της Ευρώπης στη συνέχεια μετά από τέσσερις συνεδριάσεις ισχυρών απωλειών, ξεκίνησε τη συνεδρίαση ανοδικά, ωστόσο επέστρεψε σε πτωτική τροχιά μερικές ώρες πριν κλείσιμο.

Την αλλαγή κλίματος προκάλεσε η επιβεβαίωση διά στόματος της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν από το πρωί της Τετάρτης (ώρα Αμερικής) πρόσθετους δασμούς 50% στην Κίνα, ανεβάζοντας τους συνολικούς δασμούς στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ κινεζικά αγαθά στο 104%.

Κι αυτό γιατί το Πεκίνο δεν ήρε την απόφασή του να προχωρήσει σε αντίποινα, ανάλογου ύψους στον φόρο 34% που επέβαλε ο Τραμπ την προηγούμενη Τετάρτη, εντός της προθεσμίας που είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Πεκίνο μάλιστα, μετά την απειλή του Τραμπ, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στον «εκβιασμό» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι «εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν, η Κίνα θα αγωνιστεί μέχρι τέλους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένο να κλιμακώσει και αυτό τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Και δη τη στιγμή που από αύριο τίθενται σε ισχύ οι υψηλότεροι δασμοί στους «χειρότερους παραβάτες» εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, εξέλιξη που έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο να διολισθήσει σε ύφεση η παγκόσμια, αλλά και η αμερικανική, οικονομία και να εκτιναχθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, όπως προειδοποιούν εδώ και μέρες οικονομολόγοι και αναλυτές.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς έσβησαν τα αρχικά τους κέρδη και έκλεισαν για μια ακόμη ημέρα με σημαντικές απώλειες.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε 320 μονάδες ή 0,84% χαμηλότερα, στις 37.645 μονάδες, παρότι ενδοσυνεδριακά έφτασε να κερδίζει έως και 3,9%, με τις απώλειές του στο τετραήμερο που έχει μεσολαβήσει από τη δασμολογική βόμβα του Τραμπ να μετράται σε σχεδόν 5.000 μονάδες.

Ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε πτώση 1,47% στις 4.987 μονάδες, χάνοντας το ψυχολογικό επίπεδο των 5.000 μονάδων, ενώ βρίσκεται πλέον κυριολεκτικά μια ανάσα από την bear market, καθώς βρίσκεται 19% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου..

Με ισχυρές απώλειες έκλεισε και ο τεχνοβαρής Nasdaq, που διολίσθησε ακόμα 2,15% σήμερα και έκλεισε στις 15.267 μονάδες, παρότι ενδοσυνεδριακά έφρασε να γράφει κέρδη της τάξης του 4,5%.

Τέλος, απώλειες 2,57% σημείωσε ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000.



