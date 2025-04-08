Δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς

Δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών νομικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία δίνεται με διάταξη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με πιο ευνοϊκούς όρους.

Ειδικότερα, η διάταξη αφορά σε νομικά πρόσωπα που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού με βάση τον αλγόριθμο υπολογισμού του εύλογου ποσοστού κέρδους, αλλά αποκλείστηκαν λόγω μη καταβολής τριών τουλάχιστον δόσεων.

Τα νομικά πρόσωπα θα έχουν δικαίωμα, εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να επανυποβάλουν πρόταση για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λαμβάνοντας νέα πρόταση ρύθμισης.

