«Πετάει» το Πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 καθώς χωρίς να έχουν συμπληρωθεί 3 μήνες από την έναρξη του, έχει δώσει την ευκαιρία ήδη σε 4.256 νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. 520εκατ€ έχουν δεσμευθεί, το 1/4 δηλαδή του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ύψους 2δισ€.

Τα πράγματα όμως δεν είναι μόνο ρόδινα. Στην ετήσια έκθεση της, η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει ότι όντως η ενεργοποίηση του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 εξασφαλίζει πρόσβαση σε κατοικία σε ευάλωτα νοικοκυριά, όμως ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση για παλαιότερα ακίνητα που εμπίπτουν στις προδιαγραφές του Προγράμματος. Και οι τιμές των ακινήτων έχουν ήδη αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια με αρνητική επίδραση στο πόσο προσιτά μπορεί να είναι για μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Με άλλα λόγια η κεντρική τράπεζα δικαιώνει όσους υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα εκτός από το καλό που κάνει, αυξάνει και τη ζήτηση, επομένως και τις τιμές σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς αφού ταυτόχρονα νέα ακίνητα δεν μπαίνουν στο «μείγμα» ή μπαίνουν πολύ λιγότερα.

Και οι πρωτοβουλίες για την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας της Golden Visa, λειτουργούν υποστηρικτικά όμως δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας, η αύξηση των υλικών και του κόστους ανέγερσης νέων ακινήτων (3,7% πέρυσι, 6,2% το 2023) η γεωπολιτική αβεβαιότητα που μάλλον εντείνεται σε συνδυασμό με διαχρονικά ζητήματα γραφειοκρατίας στις μεταβιβάσεις και συχνές μεταβολές στο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά στην είσοδο νέων ακινήτων στην αγορά.

Εφόσον λοιπόν η ζήτηση (και από το εξωτερικό με τις αιτήσεις για Golden Visa αυξημένες κατά 11,3% και τις εισπράξεις για αγορά ακινήτων αυξημένες κατά 29%) θα συνεχίσει να αυξάνεται πιο γρήγορα από την προσφορά, η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι θα συνεχίσουν ανοδικά και οι τιμές των ακινήτων έστω και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 8,7% ήταν η αύξηση των τιμών το 2024, 13,9% το 2023 και 11,9% το 2022.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο τρίμηνο του περσινού έτους ο δείκτης τιμών ακινήτων έφτασε να απέχει μόλις 0,4% από το ιστορικό του γ’ τριμήνου του 2008 και είναι θέμα χρόνου η υπέρβαση του. Αν πάρουμε δε μόνο τα νεόδμητα, ήδη βρισκόμαστε 5,6% πάνω από το ιστορικό υψηλό.



Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ανισορροπίας στην αγορά, Επομένως σύμφωνα με την ΤτΕ απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών που σχετίζονται με τις αγοραπωλησίες αλλά κι ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός που θα στοχεύει στην οικονομική και επιχειρηματική ενίσχυση της περιφέρειας, στην αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων και στη διασφάλιση καλύτερης διασποράς της ζήτησης για κατοικία στο σύνολο της χώρας.

