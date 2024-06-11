Χρηματιστήριο: Πτώση 0,69% στο κλείσιμο - Στα 87,58 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την ανοδική αρχική κίνηση, εν μέσω απωλειών και στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 2,40%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.448,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,69%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.472,44 μονάδες (+0,93%).
Η αξία των συναλλαγών κινήθηκε και σήμερα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,58εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.609.438 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,54%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,98%), της Motor Oil (+0,23%) και της Coca Cola HBC (+0,06%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,38%), της ΕΥΔΑΠ (-2,04%), της Elvalhalcor (-2,02%), της Autohellas (-1,70%) και της Lamda Development (-1,60%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.238.988 και 4.070.120 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,86 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 59 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems +6,14% και Ιντερτέκ +3,78%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -8,73% και Εκτέρ -3,81%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 30,4500 -0,49%
ALPHA BANK: 1,5985 -1,51%
AEGEAN AIRLINES: 11,5800 -1,03%
VIOHALCO: 6,1300 -1,45%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -1,43%
ΔΕΗ: 11,1000 αμετάβλητη
COCA COLA HBC:31,6000 +0,06%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4000 -1,44%
ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,38%
ELVALHALCOR: 1,8420 -2,02%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,2920 -0,46%
ΕΥΔΑΠ: 5,7700 -2,04%
EUROBANK: 2,1310 -1,52%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2800 -0,94%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6700 -1,62%
MOTOR OIL: 25,7600 +0,23%
JUMBO: 26,8400 -0,59%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4600 -0,22%
ΟΛΠ:25,6500 +0,98%
ΟΠΑΠ: 14,7100 -1,41%
ΟΤΕ: 13,7300 -0,58%
AUTOHELLAS:11,5600 -1,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 -1,18%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 -1,58%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,7500 -0,53%
