Χρηματιστήριο: Πτώση 0,69% στο κλείσιμο - Στα 87,58 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την ανοδική αρχική κίνηση, εν μέσω απωλειών και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 2,40%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.448,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,69%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.472,44 μονάδες (+0,93%).

Η αξία των συναλλαγών κινήθηκε και σήμερα κάτω από τα επίπεδα των 100 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,58εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.609.438 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+0,98%), της Motor Oil (+0,23%) και της Coca Cola HBC (+0,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,38%), της ΕΥΔΑΠ (-2,04%), της Elvalhalcor (-2,02%), της Autohellas (-1,70%) και της Lamda Development (-1,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.238.988 και 4.070.120 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 59 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems +6,14% και Ιντερτέκ +3,78%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική -8,73% και Εκτέρ -3,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,4500 -0,49%

ALPHA BANK: 1,5985 -1,51%

AEGEAN AIRLINES: 11,5800 -1,03%

VIOHALCO: 6,1300 -1,45%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 -1,43%

ΔΕΗ: 11,1000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:31,6000 +0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4000 -1,44%

ΕΛΠΕ: 8,2200 -2,38%

ELVALHALCOR: 1,8420 -2,02%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2920 -0,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 -2,04%

EUROBANK: 2,1310 -1,52%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2800 -0,94%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6700 -1,62%

MOTOR OIL: 25,7600 +0,23%

JUMBO: 26,8400 -0,59%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4600 -0,22%

ΟΛΠ:25,6500 +0,98%

ΟΠΑΠ: 14,7100 -1,41%

ΟΤΕ: 13,7300 -0,58%

AUTOHELLAS:11,5600 -1,70%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 -1,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 -1,58%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,7500 -0,53%

Πηγή: skai.gr

