Στην εξαγορά του 75% της καραμελοποιίας Λάβδας ΑΕ προχωράει η ΙΟΝ.

Η συνένωση των δύο ιστορικών ελληνικών εταιρειών θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την ανάπτυξή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Η ΙΟΝ, με ιστορία 94 ετών, δραστηριοποιείτο και στον κλάδο της καραμέλας από το 1930 έως το 2016, διαθέτοντας στην αγορά, εμβληματικά προϊόντα. Η Λάβδας δραστηριοποιείται από το 1953 στον χώρο της καραμελοποιίας, με μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εισχωρήσει στις αγορές της Ευρώπης, των Η.Π.Α., της Ασίας και των Αραβικών κρατών όπου απευθύνει περισσότερο από το 50% των προϊόντων της. Τελευταία μεγάλη επιτυχία αποτελεί η δημιουργία του προϊόντος ZERO.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος της ΙΟΝ αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της εξαγοράς, δήλωσε: «Σήμερα ανακοινώνουμε μία εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον κλάδο μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας μια ακόμα ιστορική ελληνική εταιρεία, τη Λάβδας. Με τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αυτή τη σπουδαία εταιρεία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και το ίδιο ήθος. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της εξωστρέφειας ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα προϊόντα μας σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο».

Σε κοινή δήλωσή τους σχετικά με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της Λάβδας ανέφεραν: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η εταιρεία μας βρίσκει στην ΙΟΝ έναν σημαντικό συνέταιρο. Με την καθοδήγηση της ΙΟΝ, και την ενσωμάτωση της δικής μας τεχνογνωσίας στο πεδίο της καραμέλας, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, παραμένοντας πιστοί στην ποιότητα και στις αξίες που δημιούργησαν τις μάρκες και τη μοναδική μας κληρονομιά».

Πηγή: skai.gr

