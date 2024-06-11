Την ενεργειακή εταιρεία Ηλέκτωρ εξαγοράζει από τον Ελλάκτωρα η Motor Oil. Συγκεκριμένα, η Motor Oil θα αποκτήσει το 94,44% της Ηλέκτωρ έναντι 114,73 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση του Ελλάκτωρα, η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί από την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Manetial Limited, 100% θυγατρική της Motor Oil.

Σημειώνεται πως η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, καθώς και όλων των λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.06.2024, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδικής αδείας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED », η οποία, ως 100% θυγατρική της υφιστάμενης μετόχου, εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία:

1. Η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει 185.793 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., κυριότητος της Εταιρείας, προς την κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MANETIAL LIMITED», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εφτακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ (€114.731.111,00), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 22.05.2024 δεσμευτική προσφορά (η «Προσφορά»). Η σύμβαση αγοραπωλησίας (εφεξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, η οποία προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής.

2. Οι όροι της ανωτέρω Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.

3. Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με βάση την από 10.06.2024 έκθεση αξιολόγησης («fairness opinion») της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «AXIA Ventures Group Limited», επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

4. Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και τηρήθηκαν οι κατ΄ αρ. 101 του Ν. 4548/18, διατυπώσεις δημοσιότητας. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και όλων των λοιπών κατά νόμον απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

