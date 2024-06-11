Παγκόσμια Τράπεζα: Ανεβάζει τον πήχη για την οικονομία των ΗΠΑ - Τι προβλέπει για παγκόσμια οικονομία, ευρωζώνη, Κίνα 

Σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεών της για την οικονομία των ΗΠΑ προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα η οποία πλέον εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού θα φτάσει στο 2,5% φέτος, σε σχέση με 1,6% που είχε προβλέψει τον Ιανουάριο.

Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη ο Οργανισμός προβλέπει ρυθμό 2,7% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, σημαντικά χαμηλότερο από τον δεκαετή μέσο όρο του 3,1% που είχε σημειώσει η παγκόσμια οικονομία τη δεκαετία προ του Covid-19.

Η Παγκόσμια Τράπεζα πάντως επισημαίνει πως αν τα επιτόκια παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικά διάστημα ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα μπορούσε να περιοριστεί στο 2,4%.

Αναβαθμίζει πάντως τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του πραγματικού παγκόσμιου ΑΕΠ από 2,4% τον Ιανουάριο στο 2,6%, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με το 2023.

Την ίδια στιγμή υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος και συγκεκριμένα στο 5% από 5,5% που προέβλεπε τον περασμένο Ιανουάριο.

Για την ευρωζώνη, η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί τις εκτιμήσεις της για ανάπτυξη 0,7%, αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ για την Ιαπωνία υποβαθμίζει οριακά τις προβλέψεις της στο 0,7% από 0,9% που ανέμενε στις αρχές του χρόνου.

Για την Κίνα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 4,8% από 4,5% τον Ιανουάριο και για την Ινδία από 6,4% σε 6,6%.



