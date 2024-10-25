Πλουσιότερος κατά 26 δισ. δολ. σε μια νύχτα ο Ιλον Μασκ

Κατά 26 δισ. δολ. πλουσιότερος έγινε ο Ιλον Μασκ, ήδη πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, μετά το μεγαλύτερο από το 2013 ράλι που κατέγραψε η μετοχή της Tesla χθες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, τα οποία επικαλείται το CNBC, η περιουσία του Μασκ ανέρχεται στα περίπου 269 δισ. δολ., έχοντας... προβάδισμα 50 δισ. δολ. σε σχέση με τον Λάρι Ελισον, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, και μεγαλύτερου μετόχου της Oracle.
Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 13% των μετοχών της Tesla, συμμετοχή από την οποία προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, αν και κατέχει μεγάλο ποσοστό στην SpaceX, η οποία αποτιμάται σε πάνω από 200 δισ. δολ. Επιπλέον, ελέγχει το Χ, πρώην Twitter, καθώς και την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI.
Η περιουσία του Μασκ θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη παραπάνω, ανάλογα με την έκβαση που θα έχει η αγωγή, που έχουν υποβάλει μέτοχοι σχετικά με το πακέτο αμοιβών του από την Tesla το 2018, η οποία συζητείται στα δικαστήρια.
Η εκτόξευση της μετοχής της Tesla την Πέμπτη (+22% στα 260,48 δολ.) ήρθε ύστερα από τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, αλλά και από τις προβλέψεις στις οποίες προχώρησε ο Ιλον Μασκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων θα φτάσει στο 20%-30% την επόμενη χρονιά.
Ο Μασκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τηλεδιάσκεψης προβάλλοντας αυτό που υπόσχεται ότι θα είναι το αυτόνομο μέλλον της Tesla, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας διαδρομής-μεταφοράς που, όπως λέει, θα ανοίξει για το κοινό, από το επόμενο έτος, στο Τέξας και την Καλιφόρνια.
Πριν από δυο εβδομάδες, η Tesla είχε πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη εκδήλωση για τα ρομποταξί, παρουσιάζοντας την ιδέα του Cybercab.
Οι μετοχές της Tesla έκλεισαν με ράλι 22% την Πέμπτη, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από την είσοδο τους στο χρηματιστήριο το 2010.
Υπενθυμίζεται πως η Tesla ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ύψους 72 σεντς, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδη ανά μετοχή ύψους 58 σεντς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.