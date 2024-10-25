Πλουσιότερος κατά 26 δισ. δολ. σε μια νύχτα ο Ιλον Μασκ

Κατά 26 δισ. δολ. πλουσιότερος έγινε ο Ιλον Μασκ, ήδη πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, μετά το μεγαλύτερο από το 2013 ράλι που κατέγραψε η μετοχή της Tesla χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, τα οποία επικαλείται το CNBC, η περιουσία του Μασκ ανέρχεται στα περίπου 269 δισ. δολ., έχοντας... προβάδισμα 50 δισ. δολ. σε σχέση με τον Λάρι Ελισον, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla , και μεγαλύτερου μετόχου της Oracle.

Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 13% των μετοχών της Tesla, συμμετοχή από την οποία προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, αν και κατέχει μεγάλο ποσοστό στην SpaceX, η οποία αποτιμάται σε πάνω από 200 δισ. δολ. Επιπλέον, ελέγχει το Χ, πρώην Twitter, καθώς και την startup τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Η περιουσία του Μασκ θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη παραπάνω, ανάλογα με την έκβαση που θα έχει η αγωγή, που έχουν υποβάλει μέτοχοι σχετικά με το πακέτο αμοιβών του από την Tesla το 2018, η οποία συζητείται στα δικαστήρια.

Η εκτόξευση της μετοχής της Tesla την Πέμπτη (+22% στα 260,48 δολ.) ήρθε ύστερα από τα καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, αλλά και από τις προβλέψεις στις οποίες προχώρησε ο Ιλον Μασκ σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων θα φτάσει στο 20%-30% την επόμενη χρονιά.

Ο Μασκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τηλεδιάσκεψης προβάλλοντας αυτό που υπόσχεται ότι θα είναι το αυτόνομο μέλλον της Tesla, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας διαδρομής-μεταφοράς που, όπως λέει, θα ανοίξει για το κοινό, από το επόμενο έτος, στο Τέξας και την Καλιφόρνια.

Πριν από δυο εβδομάδες, η Tesla είχε πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη εκδήλωση για τα ρομποταξί, παρουσιάζοντας την ιδέα του Cybercab.

Οι μετοχές της Tesla έκλεισαν με ράλι 22% την Πέμπτη, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο από την είσοδο τους στο χρηματιστήριο το 2010.

Υπενθυμίζεται πως η Tesla ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ύψους 72 σεντς, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδη ανά μετοχή ύψους 58 σεντς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.