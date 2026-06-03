Το Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερό του συνετρίβη σε χωράφι στο Ντέβον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ενώ η αστυνομία επεσήμανε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

«Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέλιξη και θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις τις συγκεντρώσουμε. Το υπουργείο Άμυνας έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ελικόπτερο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού», ανέφερε από την πλευρά της η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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