Ράλι 20% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla, κίνηση που θέτει τον τίτλο σε τροχιά για την καλύτερή του μέρα από το 2013, μετά την ανακοίνωση ότι τα κέρδη για το γ' τρίμηνο του έτους κινήθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 25,18 δισ. δολ., τα οποία κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών (τα τοποθετούσαν στα 25,37 δισ. δολ.), καταγράφοντας ωστόσο αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 72 σεντς, ξεπερνώντας τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών για 58 σεντς.

“Εκτιμούμε ότι η θετική έκπληξη που κατέγραψαν τα κέρδη θα δημιουργήσει μια θετική αντίδραση για τις μετοχές της Tesla, καθώς επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί στον τίτλο έχουν συνηθίσει από την εταιρεία να παρουσιάζει αστοχίες στον τομέα της κερδοφορίας” ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της JP Morgan.

Τα περιθώρια κέρδους της Tesla, ενισχύθηκαν στο γ΄ τρίμηνο κατά 739 εκατ. δολ. από τις ρυθμιστικές πιστώσεις ρύπων, τις οποίες οι αναλυτές της JP Morgan χαρακτηρίζουν “μη βιώσιμο παράγοντα” σε σχέση με τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βάσει νόμου λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσό σε ρυθμιστικές πιστώσεις ρύπων κάθε χρόνο, και αν δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις από άλλες εταιρείες. Η Tesla διαθέτει πλεόνασμα πιστώσεων καθώς κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά οχήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ιλον Μασκ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές δήλωσε πως εκτίμησή του είναι ότι η “αύξηση των οχημάτων” θα φτάσει το 20% ή και το 30% του χρόνου, επικαλούμενος “τα αυτοκίνητα χαμηλότερου κόστους” και την “έλευση της αυτονομίας”. Αναλυτές σε δημοσκόπηση της FactSet είχαν εκτιμήσει πως οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων θα παρουσιάσουν αύξηση 15% έως το 2025.

Αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι συστήνουν “buy” για τη μετοχή, έδωσαν κάποια “πιθανότητα” στις εκτιμήσεις του Μασκ. Η δική τους πρόβλεψη πάντως είναι για αύξηση της τάξης του 14%.

“Εξαρτάται ξεκάθαρα από την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργήσει ένα πιο προσιτό περιβάλλον, μέσω ενός πιο οικονομικού μοντέλου, χρηματοδοτικών προσφορών και βελτιωμένων χαρκατηριστικών” ανέφεραν αναλυτές της Morgan Stanley.

Με το ράλι που καταγράφει αυτή την ώρα η μετοχή της Tesla, διαγράφει τις απώλειες του έτους και πλέον κινείται με κέρδη 2%. Εξακολουθεί ωστόσο να υπολείπεται της ανόδου 22% που καταγράφει ο Nasdaq.

