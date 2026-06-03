Τα ΗΑΕ ζητούν «ενιαία στάση του Κόλπου» μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσαν για μια «ενιαία στάση» των κρατών του Κόλπου, μετά τις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Ο σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ανουάρ Γκαργκάς, δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες «επιθετικές ενέργειες» της Τεχεράνης κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν απαιτούν μια σταθερή και ενιαία απάντηση από τις χώρες του Κόλπου.

«Καμία χώρα του Κόλπου δεν πρέπει να μείνει μόνη της αντιμέτωπη με αυτές τις επιθέσεις», έγραψε συγκεκριμένα ο Γκαργκάς στην πλατφόρμα X.

«Η ασφάλεια των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου είναι αλληλένδετη, τα συμφέροντά τους κοινά και η μοίρα τους κοινή. Αυτή η επιθετικότητα δεν στοχεύει ένα μόνο κράτος, αλλά όλους μας».

في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك. فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد.



هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 3, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από ιρανικά πλήγματα αντιποίνων, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στον κύριο διεθνή τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ και τραυμάτισαν άγνωστο αριθμό ανθρώπων, περιστατικό που προκάλεσε αναστολή πτήσεων.



Πηγή: skai.gr

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