Η Tesla κατέπληξε τους επενδυτές την Πέμπτη το βράδυ με την πολυαναμενόμενη αποκάλυψη ρομποταξί, ένα πιθανό ορόσημο μετά από μια δεκαετία ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του Ίλον Μασκ να παραδώσει αυτόνομα οχήματα.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ παρουσίασε ένα δίθυρο αυτόνομο όχημα της Tesla που προορίζεται να λειτουργεί ως ρομποταξί. Το όχημα δεν θα έχει τιμόνι και πεντάλ και ονομάζεται «Cybercab». Σύμφωνα με το Bloomberg, θα χρησιμοποιεί κάμερες και υπολογιστική δύναμη για την πλοήγηση στους δρόμους, αλλά όχι ειδικούς σένσορες όπως η Waymo, τους οποίους ο Μασκ χαρακτήρισε «υπερβολικά ακριβούς και όχι απαραίτητους».

Οι πόρτες του οχήματος είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ανοίγουν να μοιάζουν σύμφωνα με τους κατασκευαστές με «φτερά γλάρου».

Ο Μασκ είπε ότι η παραγωγή του θα ξεκινήσει το 2026 με τα οχήματα να είναι διαθέσιμα προς αγορά για λιγότερο από 30.000 δολάρια.«Το αυτόνομο μέλλον είναι εδώ. Έχουμε 50 πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα εδώ απόψε. Θα δείτε το μοντέλο Ys και το Cybercab. Όλα χωρίς οδηγό« ανέφερε ο Μασκ. Το Cybercab θα χρησιμοποιεί επαγωγικούς φορτιστές για να μην απαιτεί βύσματα.

The name of that history book is Elon Musk by Walter Isaacson. Inside was a sketch of how Tesla Robotaxi vehicle will look like. pic.twitter.com/LCMxjuNKlO — Oukham (@OPteemyst) September 26, 2024

Ο Μασκ παρουσίασε επίσης ένα μεγαλύτερο αυτόνομο όχημα που ονομάζεται Robovan και έχει δυνατότητα μεταφοράς ως και 20 ατόμων ενώ παρουσίασε για μια ακόμη φορά έδειξε το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus της Tesla για το οποίο ο αμερικανός μεγιστάνας έχει πολλές φιλοδοξίες υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει το στάνταρτ στη βιομηχανία των ανδροειδών και η Tesla θα δεχτεί πολλά εκατομμύρια παραγγελίες. Το Optimus σύμφωνα με τον Μασκ μπορεί να λειτουργεί τόσο ως εργάτης όσο και ως οικιακός βοηθός με πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων.

Το σχέδιο του Μασκ είναι να λειτουργήσει ένα στόλο αυτοοδηγούμενων ταξί Tesla που οι επιβάτες θα μπορούν να το χειριστούν μέσω μιας εφαρμογής. Οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες Tesla θα μπορούν επίσης να κερδίσουν χρήματα στην εφαρμογή αναφέροντας τα οχήματά τους ως robotaxis.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.