250 χρόνια HΠΑ: Αποχώρηση καλλιτεχνών λόγω Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ο κατάλληλος να αντικαταστήσει τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στη συναυλία για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Πολλοί μουσικοί αποχώρησαν από την εκδήλωση «The Great American State Fair» λόγω της σύνδεσής τους με τον Τραμπ.

Η εκδήλωση «The Great American State Fair» είναι μια σειρά 16 ημερών που περιλαμβάνει συναυλίες και άλλες δραστηριότητες, και θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου.

O Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρίτης κατηγορίας» τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στoν εορτασμό για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Δήλωσε ότι κεντρικός καλεσμένος θα είναι ο ίδιος.Το περασμένο Σάββατο (30.05.2026) ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να διοργανωθεί εκ νέου η προγραμματισμένη συναυλία στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (4 Ioυλίου 1776), μετά την ακύρωση της συμμετοχής πολλών καλλιτεχνών. Δήλωσε ότι ο ίδιος ήταν ο πλέον κατάλληλος για να αντικαταστήσει τους μουσικούς, καυχώμενος ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό από τον θρυλικό Έλβις Πρίσλεϊ.



Η καλοκαιρινή συναυλία είχε σχεδιαστεί στο πλαίσιο των εορτασμών για τη 250ή επέτειο Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αρκετοί μουσικοί που είχαν προσκληθεί αποχώρησαν πρόσφατα από τον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «The Great American State Fair», εν μέρει λόγω της σύνδεσής με τον Τραμπ.

Πηγή: Deutsche Welle

Το «The Great American State Fair» αποτελεί μια σειρά εκδηλώσεων διάρκειας 16 ημερών, από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου, με συναυλίες, εκθεσιακά περίπτερα των επιμέρους πολιτειών, ψυχαγωγικές διαδρομές και άλλες δραστηριότητες.«Καταλαβαίνω ότι οι καλλιτέχνες παθαίνουν “τρακ” σε σχέση με την εμφάνισή τους», ανέφερε σε εκτενές μήνυμα o Tραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Με τα χαρακτηριστικά λάθη του στη χρήση κεφαλαίων, συνέχισε αποκαλώντας τον εαυτό του ως «το Νο 1 αξιοθέατο στον κόσμο» και αποκάλεσε τους μουσικούς που αποχώρησαν «ακριβοπληρωμένους, τρίτης κατηγορίας “καλλιτέχνες”».Οι διοργανωτές του καλλιτεχνικού γεγονότος, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο National Mall της Ουάσινγκτον, αντέδρασαν στις δηλώσεις με ανακοίνωσή τους, δηλώνοντας ότι «με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε πως ο πρόεδρος θα δώσει προσωπικά το εναρκτήριο λάκτισμα αυτής της ιστορικής γιορτής την Τετάρτη 24 Ιουνίου».Η σειρά συναυλιών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκδηλώσεων που έχει προγραμματιστεί για τη φετινή 250ή επέτειο, το οποίο περιλαμβάνει και έναν αγώνα «Ultimate Fighting Championship» (UFC) στους χώρους του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο.Γιατί αποχώρησαν οι καλλιτέχνες;Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα αφ' ότου αρκετοί καλλιτέχνες δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν τελικά στην εκδήλωση που υποστηρίζεται από τον Λευκό Οίκο.Μεταξύ αυτών ήταν η τραγουδίστρια της country μουσικής Mαρτίνα Μακμπράιντ και ο glam rocker Μπρετ Μάικλς, τραγουδιστής του συγκροτήματος «Poison» της δεκαετίας του 1980.«Δυστυχώς, αυτό που παρουσιάστηκε ως ένας εθνικός εορτασμός έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο διχαστικό από αυτό στο οποίο είχα συμφωνήσει να συμμετάσχω», έγραψε ο Mάικλς στο Facebook. «Έχουν επίσης εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαυμαστών μου, της μπάντας, του συνεργείου, της οικογένειάς μου και του ίδιου μου του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων απειλών που είναι εντελώς αβάσιμες και ασυγχώρητες».Παρ' ότι οι εορτασμοί έχουν παρουσιαστεί ως υπερκομματικοί, η ιδέα ξεκίνησε πέρυσι με πρωτοβουλία του Τραμπ και τελεί υπό τη διεύθυνση πρώην στελέχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την πρώτη του θητεία.Η Mακμπράιντ ανέφερε σε δήλωσή της στο Instagram ότι της «παρουσιάστηκε η ευκαιρία να εμφανιστεί σε μια υπερκομματική εκδήλωση, κάτι που τελικά αποδείχθηκε παραπλανητικό».Μεταξύ των άλλων καλλιτεχνών που αποχώρησαν είναι ο βραβευμένος με Grammy ράπερ Young MC, καθώς και το συγκρότημα funk και soul «Commodores».Ο Young MC δήλωσε ότι οι καλλιτέχνες «δεν είχαν ποτέ ενημερωθεί για οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή της εκδήλωσης», ενώ οι Commodores ανέφεραν ότι το συγκρότημα επέλεξε να μην «ταυτιστεί δημόσια με κανένα πολιτικό κόμμα».Μεταξύ των καλλιτεχνών που εξακολουθούν να σκοπεύουν να συμμετάσχουν είναι ο ράπερ Flo Rida, ο Φαμπ Μόρβαν των Milli Vanilli και ο ράπερ Vanilla Ice, ο οποίος σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ανέφερε ότι η συναυλία έχει στόχο «να μας φέρει όλους κοντά» και «δεν αποτελεί πολιτική πλατφόρμα». Πρόσθεσε ότι αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή» που θα συμμετάσχει στη συναυλία.Eπιμέλεια: Σοφία Κλεφτάκη

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