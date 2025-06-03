Ο κ. Πιερρακάκης ρωτήθηκε από τους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Επιστημών για όλα τα θέματα που αφορούν στη χώρα μας, με αιχμή τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στη δημοσιονομική σταθερότητα, σημειώνοντας ότι η χώρα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα που υπερέβη τους στόχους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα καταγράφει σταθερή οικονομική μεγέθυνση και προσελκύει επενδύσεις, αποδεικνύοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελούν ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης.

«Η Ελλάδα το 2029 δεν θα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη» ανέφερε ο Υπουργός και ανέδειξε τον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής. Αναφερόμενος στην παραοικονομία, επεσήμανε ότι υποχώρησε από το 35–40% του ΑΕΠ πριν από την κρίση στο 15% σήμερα, γεγονός που, όπως είπε, οφείλεται κυρίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για τους δασμούς, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης της εμπορικής διαμάχης ΕΕ-ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής των προτάσεων Λέτα και Ντράγκι για την κατάργηση των εσωτερικών εμποδίων για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Άλμα στην ψηφιοποίηση

Αναφερόμενος στην πρόοδο της ψηφιοποίησης της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών όχι μόνο αποδομεί τη δυσπιστία απέναντι στο κράτος, αλλά απελευθερώνει και αναπτυξιακές δυνατότητες. «Η ψηφιοποίηση πρέπει να είναι ο Βορράς στην πυξίδα μας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέπτυξε το όραμά του για τη διαμόρφωση του μέλλοντος μέσα από τολμηρές μεταρρυθμιστικές πολιτικές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο των κρίσεων και έχει εισέλθει σε μια εποχή ριζικών αλλαγών και ανάπτυξης.

Υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιακής μετάβασης επισημαίνοντας ως πρότυπα εκσυγχρονισμού τη δημιουργία του gov.gr, τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την ψηφιοποίηση άνω των 1.500 υπηρεσιών, εξέλιξη που έχει περιορίσει σημαντικά την γραφειοκρατία. «Χρειαζόμαστε γρήγορες νίκες, όπως η ψηφιοποίηση του δημοσίου για να χτίσουμε ένα σύγχρονο κράτος» είπε χαρακτηριστικά.

Brain Regain

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στη μεταρρύθμιση που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «η σύνδεση εκπαίδευσης και οικονομίας ενδυναμώνει την οικονομία της γνώσης». Μιλώντας για το brain drain και στην επιστροφή των νέων που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την κρίση, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στους New York Times που δημοσιεύθηκε πριν από 15 χρόνια εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Όπως υπενθύμισε ο υπουργός, ο Φρίντμαν τόνιζε πως ο ίδιος δεν εξετάζει την καθημερινή διακύμανση των ελληνικών ομολόγων αλλά το αν οι νέοι επιστρέφουν στη χώρα. «Αν τους δείτε να φεύγουν, πουλήστε. Αν τους δείτε να επιστρέφουν ή να μένουν, αγοράστε» έγραφε ο Φρίντμαν και με αφορμή την αναφορά αυτή ο Κυριάκος Πιερρακάκης απηύθυνε κάλεσμα σε όσους νέους Έλληνες ζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν σε μια διαφορετική, σήμερα, Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

