Πιερρακάκης: Η Ελλάδα έχει εξαρχής ταχθεί κατά των δασμών και υπέρ του ελεύθερου εμπορίου

Συνάντηση με τον Επίτροπο Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα είχε σήμερα, Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που έγινε στο υπουργείο, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Βόπκε Χούκστρα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, της ενίσχυσης της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της προώθησης της φορολογικής δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος θέματα, όπως:

το φορολογικό κενό

οι κλιματικές πολιτικές της ΕΕ και η σημασία απλοποίησής τους

η υλοποίηση των Πυλώνων 1 και 2 της Παγκόσμιας Φορολογικής Συμφωνίας του ΟΟΣΑ/G20, που προωθούν τη δίκαιη φορολόγηση των πολυεθνικών

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι «οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τη γεωπολιτική αστάθεια και δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία».

«Η Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός «έχει ταχθεί εξαρχής κατά των δασμών και υπέρ του ελεύθερου εμπορίου που διασφαλίζει καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές, ενίσχυση του ανταγωνισμού και βελτιστοποίηση της παγκόσμιας παραγωγής με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την Επιτροπή στη δύσκολη διαπραγμάτευση και διευκρίνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί συντονισμένα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμοστικότητα των οικονομιών μας».

Η συζήτηση αυτή, όπως ανέφερε ο υπουργός απευθυνόμενος στον Επίτροπο, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, την ώρα που ωριμάζει η σκέψη για τη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά την πρωτοβουλία για την επιβολή ειδικού τέλους διεκπεραίωσης 2 ευρώ για τα φθηνά δέματα που προέρχονται κυρίως από ασιατικές τρίτες χώρες.

«Με τον Επίτροπο συζητήσαμε πώς η Ευρώπη θα συνδυάσει περιβαλλοντική φιλοδοξία και ρεαλισμό» είπε για το θέμα ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό, για χώρες με ιδιαίτερη νησιωτική γεωγραφία όπως η Ελλάδα, η οποία έχει αγκαλιάσει την πράσινη μετάβαση, πρέπει να γίνει μέσα από πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και ειδικά τις πιο ευάλωτες περιοχές».

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφερε ο υπουργός, έχει προωθήσει σειρά πράσινων φορολογικών κινήτρων και αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων. Και επικαλέστηκε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής τις οποίες στηρίζει μέσα από πολιτικές για:

απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών αρχών

διεύρυνση της φορολογικής βάσης και καταπολέμηση της φοροαποφυγής

«Η Ελλάδα του σήμερα δεν θυμίζει τη χώρα της κρίσης. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως θετικό παράδειγμα, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης» είπε στο πλαίσιο των δηλώσεών του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, διευκρινίζοντας ότι «η δημιουργία ενός σταθερού, και φιλικού προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις φορολογικού πλαισίου παραμένει βασική μας προτεραιότητα».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά αποτελέσματα στα οποία αποτυπώνεται η σταθερή πορεία της χώρας:

στο πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ – σχεδόν διπλάσιο του στόχου – και συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,3%

στη μείωση του φορολογικού κενού ΦΠΑ (VAT Gap) στην Ευρώπη – από 17,5% το 2021 σε 13,7% το 2022 – μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ΕΕ

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται σταθερά πάνω σε στέρεες δημοσιονομικές βάσεις, ενισχύει τις προοπτικές των πολιτών της και προχωρά με αποφασιστικότητα προς ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον για όλους» είπε καταλήγοντας τις δηλώσεις του ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης της ΕΕ, Βόπκε Χούκστρα δήλωσε εντυπωσιασμένος από την «εξαιρετική απόδοση της χώρας στην οικονομία», αλλά και στον τομέα του κλίματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στη μείωση του λεγόμενου φορολογικού κενού.

«Η μείωση του φορολογικού κενού είναι απαραίτητη για την αύξηση των φορολογικών εσόδων με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο», τόνισε ο κ. Χούκστρα. Και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη μας να εκσυγχρονίσουν τη φορολογική τους διοίκηση, ουσιαστικά ενισχύοντας τη συμμόρφωση και καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, και εδώ πραγματικά αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση αποτελεί παράδειγμα για πολλές από τις φορολογικές αρχές σε ολόκληρη την Ένωση».

Ο Επίτροπος, τέλος, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας, τονίζοντας την ελκυστικότητα της προώθησης ενός πιο πράσινου, αλλά και πιο βιώσιμου πλαισίου φορολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για το κλίμα. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε όλους αυτούς τους τομείς, παρέχοντας αποτελεσματική υποστήριξη και καθοδήγηση, για να διασφαλίσουμε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας είναι δίκαιο, διαφανές και ευθυγραμμισμένο με τα πρότυπα της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα».

Πηγή: skai.gr

