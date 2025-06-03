Ψηφιοποιούνται όλες οι καρτέλες ενσήμων για ταχύτερες συντάξεις

Το κέντρο ψηφιοποίησης του e-ΕΦΚΑ επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωσταντίνο Τσαγκαρόπουλο και τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη.

Η υπουργός περιηγήθηκε στα γραφεία του κέντρου όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ και διαπίστωσε την πρόοδο που συντελείται. Συνολικά, έχουν σαρωθεί πάνω από 26.900.000 σελίδες χαρτώου αρχείου καρτελών ενσήμων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που μεταφράζεται σε ποσοστό 50,53 % του συνόλου του έγχαρτου αρχείου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου, εκκαθαρισμένου και αξιόπιστου αποθετηρίου ασφαλιστικής ιστορίας για εκατομμύρια ασφαλισμένους, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην απονομή συντάξεων και στη βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

«Επισκεφτήκαμε το κέντρο ψηφιοποίησης του e-ΕΦΚΑ, όπου είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την πρόοδο των έργων ψηφιοποίησης του χαρτώου υλικού των ενσήμων. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, προχωρούμε μεθοδικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης, με απτό όφελος για εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εργαζόμενους, καθώς η συμβολή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίησή του. Στόχος μας, να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες, να τους εξυπηρετούμε ολοένα και καλύτερα, εκδίδοντας ταχύτερα τις συντάξεις», δήλωσε η Νίκη Κεραμέως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.