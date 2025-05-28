Λογαριασμός
Πιερρακάκης: Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων – Στόχος η ταχύτερη και δικαιότερη καταβολή στους δικαιούχους

Ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού καταβολής των επιδοτήσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης
Στη σημασία της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη σχετική παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού καταβολής των επιδοτήσεων, που θα διασφαλίζει την ταχεία, διαφανή και δίκαιη απονομή τους στους πραγματικούς δικαιούχους, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου.

«Για να το πετύχουμε αυτό», αναφέρει ο υπουργός, «απαιτείται αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, πολλαπλασιασμός των φυσικών ελέγχων, διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, καθώς επίσης και τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών».

Η ανάθεση στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητά της να εκσυγχρονίζει και να ψηφιοποιεί κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες, όπως το φορολογικό σύστημα.

«Αξιοποιώντας αυτή την τεχνογνωσία», καταλήγει ο Κ. Πιερρακάκης, «η ΑΑΔΕ καλείται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων».

