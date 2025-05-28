Η σταδιακή απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την @AADE_IAPR που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού μέσω του οποίου οι επιδοτήσεις θα καταβάλλονται άμεσα στους πραγματικούς δικαιούχους, με έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών. pic.twitter.com/XOOLOkLAiZ — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) May 28, 2025

Ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού καταβολής των επιδοτήσεων, που θα διασφαλίζει την ταχεία, διαφανή και δίκαιη απονομή τους στους πραγματικούς δικαιούχους, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου.

«Για να το πετύχουμε αυτό», αναφέρει ο υπουργός, «απαιτείται αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, πολλαπλασιασμός των φυσικών ελέγχων, διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, καθώς επίσης και τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών».

Η ανάθεση στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητά της να εκσυγχρονίζει και να ψηφιοποιεί κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες, όπως το φορολογικό σύστημα.

«Αξιοποιώντας αυτή την τεχνογνωσία», καταλήγει ο Κ. Πιερρακάκης, «η ΑΑΔΕ καλείται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων».

Για να το πετύχουμε αυτό, απαιτείται αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, πολλαπλασιασμός των φυσικών ελέγχων, διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, καθώς επίσης και τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών. pic.twitter.com/hhouJGWjEU — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) May 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.