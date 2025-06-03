Σε μια σειρά καταγγελιών στον ΣΚΑΪ αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο κλήθηκε να απαντήσει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, όπου υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που άλλο πληρώνουν και άλλο τους στέλνουν, μαζί με άλλη μια όπου πληρώνουν e-shop αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή στέλνουν τα λεφτά και δεν παραλαμβάνουν ποτέ προϊόντα.

«Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις e-shop στα οποία μπορεί να πληρώσεις και να σου έρθει κάτι άλλο. Αν είναι σωστό e-shop, θα γίνει η επιστροφή και προφανώς θα σου έρθει το σωστό στη συνέχεια», ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος, για να προσθέσει λέγοντας:

«Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μιλάμε για καθαρή απάτη, στις οποίες κάποιος νομίζει ότι αγοράζει κάτι τελείως διαφορετικό και δεν έρχεται απολύτως τίποτα. Αυτά τα site είναι απατηλά. Πώς προστατευόμαστε από αυτήν την απάτη; Η προστασία που έχει ο καταναλωτής εδώ, πέρα από το να καταγγείλει το συγκεκριμένο συμβάν, είναι να κάνει πάντα συναλλαγές με την κάρτα του ή με ψηφιακό τρόπο και όχι με απευθείας έμβασμα στον λογαριασμό των προμηθευτών, γιατί δεν θα μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του. Όπως επίσης δεν θα πρέπει να δέχεται μακρό χρόνο παραγγελίας».

