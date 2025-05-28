Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναστείλει την έκδοση νέων θεωρήσεων φοιτητικών βίζας στην προσπάθειά της να επιβάλει αλλαγές στα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η απώλεια διεθνών φοιτητών θα επηρεάσει όχι μόνο τα πανεπιστήμια που εξαρτώνται από τα δίδακτρα, αλλά και τις τοπικές και πολιτειακές οικονομίες.

Οι περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο διεθνείς φοιτητές που σπούδασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι συνεισέφεραν σχεδόν 44 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με το μη κομματικό think tank National Foundation for American Policy - από 10 εκατομμύρια δολάρια στην Αλάσκα έως περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Καλιφόρνια - και στήριξαν περισσότερες από 378.000 θέσεις εργασίας.

«Οι φοιτητές δεν ξοδεύουν χρήματα απλώς πληρώνοντας δίδακτρα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Nicholas Barr, καθηγητής στο London School of Economics. «Πληρώνουν ενοίκιο, πηγαίνουν σε εστιατόρια, ταξιδεύουν».

Οι πολιτείες με υψηλή συγκέντρωση πανεπιστημίων επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τον οικονομικό αντίκτυπο των διεθνών φοιτητών. Οι σχεδόν 90.000 διεθνείς φοιτητές που σπούδασαν σε περισσότερα από 250 κολέγια και πανεπιστήμια στο Τέξας κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος συνεισέφεραν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην τοπική οικονομία, σύμφωνα με την NAFSA, την Ένωση Διεθνών Εκπαιδευτικών. Οι 82.000 διεθνείς φοιτητές που σπούδασαν στη Μασαχουσέτη συνεισέφεραν περίπου 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Καλιφόρνια, η πολιτεία με τους περισσότερους διεθνείς φοιτητές, είχε σχεδόν 141.000 διεθνείς φοιτητές που συνεισέφεραν 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι οικονομικές απαιτήσεις των διεθνών φοιτητών οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, δήλωσε ο Barr, είτε πρόκειται για επιπλέον προσωπικό σε τοπικά μπαρ και καταστήματα είτε στο ίδιο το πανεπιστήμιο, με επιπλέον προσωπικό που απαιτείται για να χειριστεί την εφοδιαστική αλυσίδα της προσέλκυσης περισσότερων φοιτητών.

Μια παύση στις φοιτητικές βίζες θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο «στα πάντα, από τα ακίνητα μέχρι τα εστιατόρια και σχεδόν σε κάθε επιχείρηση που μπορείτε να φανταστείτε που απευθύνεται στους καταναλωτές», δήλωσε ο Constantine Yannelis, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στη Βρετανία.

«Οι τοπικές αγορές ακινήτων βασίζονται στην ενοικίαση σε φοιτητές. Εάν υπάρξει σημαντική μείωση στον αριθμό των φοιτητών, αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά ακινήτων», δήλωσε ο Yannelis. «Πολλές τοπικές επιχειρήσεις, κινηματογράφοι, μπαρ - θα υπάρξει μείωση της ζήτησης».

Η απώλεια αυτών των συνεισφορών δεν είναι κάτι που τα πανεπιστήμια μπορούν εύκολα να αναπληρώσουν δεχόμενα περισσότερους εγχώριους φοιτητές, είπε ο Yannelis, επειδή οι διεθνείς φοιτητές τείνουν να πληρώνουν περισσότερα από τους Αμερικανούς συμμαθητές τους, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τα δίδακτρα εντός της πολιτείας και από ένα ευρύτερο φάσμα οικονομικής βοήθειας. Προέβλεψε ότι τα πανεπιστήμια ίσως χρειαστεί να μειώσουν τις προσφορές μαθημάτων ή την οικονομική βοήθεια.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μείωσης των διεθνών φοιτητών δεν είναι τόσο εύκολα μετρήσιμες, είπε ο Yannelis.

«Η Αμερική αυτοπυροβολείται στο πόδι», είπε από την πλευρά του ο Barr.

