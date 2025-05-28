Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1.42% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Το deal της Alpha Bank με την Unicredit για την αύξηση του ποσοστού της ιταλικής τράπεζας στο 20% στην Alpha bank, που αποτελεί «ψήφο» εμπιστοσύνης για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, την ελληνική αγορά, αλλά και την ελληνικό οικονομία, έδωσε νέα ώθηση σήμερα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης διάσπασε ανοδικά και τα επίπεδα των 1.870 μονάδων, καταγράφοντας νέα υψηλά 15 ετών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της Alpha Bank (+6,81%, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ), στον απόηχο της ανακοίνωσης της αύξησης στο 20% του ποσοστού που κατέχει η Unicredit στην τράπεζα, αλλά και της ανακοίνωσης της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank με τα ΕΛΤΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.876,42 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,42%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2020 (1.936,43 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 448,454 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 81,89 εκατ. αφορούσαν πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 111.119.203 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,81%), της Πειραιώς (+4,40%), της Eurobank (+3,70%), Optima (+3,41%), της ΔΕΗ (+2,64%) και της Ελλάκτωρ (+2,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,30%) και της Viohalco (-1,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 52.914.688 και 19.103.349 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 154,195 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 59,008 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+8,00%) και Minerva (+7,47%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-6,42%) και Παΐρης (-3,86%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,3400 +0,38%

OPTIMA: 20,0000 +3,41%

ΤΙΤΑΝ: 41,8500 +0,48%

ALPHA BANK: 2,9800 +6,81%

AEGEAN AIRLINES: 12,6400 +0,48%

VIOHALCO: 5,7700 -1,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,6000 +1,34%

ΔΑΑ: 9,9800 -0,10%

ΔΕΗ: 13,5900 +2,64%

COCA COLA HBC: 47,1800 -1,30%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3200 +2,17%

ΕΛΠΕ: 7,5000 -0,20%

ELVALHALCOR: 2,3100 -0,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,7000 +1,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 -0,17%

EUROBANK: 2,8000 +3,70%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5200 +0,62%

MOTOR OIL: 23,4200 -0,59%

JUMBO: 29,2000 +1,11%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,2000 -0,60%

ΟΛΠ: 45,6000 +1,22%

ΟΠΑΠ: 20,4200 +1,09%

ΟΤΕ: 17,3100 +0,64%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0780 +4,40%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

