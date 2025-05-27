Την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωση των λειτουργιών πληρωμών και ελέγχων στην ΑΑΔΕ, αποφάσισαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση λήφθηκε μετά το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ΑΑΔΕ, θα μεταφερθεί και το προσωπικό του Οργανισμού.

Μετά από προσπάθειες εσωτερικού εκσυγχρονισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Αρχές και προσηλωμένη στη δημιουργία ενός διαφανούς και ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών, φιλικού προς τους αγρότες, προχωρά με αποφασιστικότητα στην οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το μήνυμα είναι σαφές: Το σύστημα Αγροτικών Ενισχύσεων και Πληρωμών περνά σε μία νέα εποχή βάζοντας οριστικό τέλος σε κακές πρακτικές και παθογένειες δεκαετιών, που στερούσαν από τους συνεπείς αγρότες, πόρους και δυνατότητες.

Η διαδικασία ξεκινά άμεσα, με τη συνεργασία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Στόχος είναι η πλήρης ενσωμάτωση να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Προς το σκοπό αυτό, μέχρι τον Ιούλιο θα κατατεθούν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η νομοθετική παρέμβαση θα εστιάζει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών και ταυτόχρονα στη διαφάνεια και τη λογοδοσία με την αναβάθμιση των διαδικασιών πληρωμών, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ, τον πολλαπλασιασμό των φυσικών ελέγχων με χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και την τυποποίηση και πιστοποίηση των διαδικασιών.

Η επιλογή της ΑΑΔΕ για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης δεν είναι τυχαία. Η ανεξαρτησία της Αρχής αλλά και οι σημαντικές της επιτυχίες στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση, αποτελούν εχέγγυα προκειμένου να αναμορφωθεί το σύστημα Αγροτικών Ενισχύσεων και Πληρωμών, υπέρ των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα αλλά και συνολικά της ελληνικής οικονομίας και της εικόνας της χώρας.

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνηση, Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσε ότι μία από τις σκέψεις της κυβέρνησης είναι τη δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ να την κάνει η ΑΑΔΕ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δεν αμφισβητείται.

