Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται – και ειδικά από την κυβέρνηση – η ανακοίνωση σε λίγες ώρες, στις 12 το μεσημέρι, από την Ελληνική Στατιστική για τον πληθωρισμό του Μαΐου.



Κι αυτό γιατί η εικόνα που περιέγραψε η Eurostat για τη χώρα μας στη δική της ανακοίνωση ήταν άκρως προβληματική, καθώς έδειχνε με σαφήνεια ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διάγουν πορείες αντίστροφες.



Τον Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, μόνο σε Εσθονία, Σλοβακία, Κροατία και Λετονία, οι τιμές αυξήθηκαν ταχύτερα από την Ελλάδα.

Ο πληθωρισμός τροφίμων εκτοξεύθηκε στο 2,8% - κυρίως εξαιτίας των κρεάτων, του καφέ και του κακάο – που είναι το υψηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Την ίδια στιγμή στις υπηρεσίες – τουρισμός, εστίαση, στέγαση, μεταφορές, ασφάλιστρα – μπορεί ο πληθωρισμός να επιβραδύνθηκε ελαφρά , στο 5,1% από 5,3% τον Απρίλιο, όμως εξακολουθούμε να βλέπουμε τους υπόλοιπους με το κιάλι, αφού ο κοινοτικός μέσος όρος είναι μόλις στο 3,2%.



Τη συνολική εικόνα έρχεται να κάνει πιο απογοητευτική η έρευνα της tradingpedia, η οποία συνέκρινε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με βάση τις τρέχουσες τιμές και τους τρέχοντες μισθούς. Στο ζύγι η Αθήνα κρίνεται ελλιποβαρής, καθώς αναδεικνύεται η 3η πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη.



Η οικονομική πλατφόρμα έτρεξε δύο συγκρίσεις, μια για έναν άγαμο και μια για μια οικογένεια με 2 παιδιά. Υπολόγισε τα βασικά μηνιαία έξοδα για φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και διασκέδαση και τα αντιπαρέβαλε με τους μέσους μισθούς.



Η Αθήνα με βάση τα παραπάνω είναι η 3η λιγότερο οικονομικά φιλική πρωτεύουσα. «Παρά τη μεσογειακή της γοητεία και την πολιτιστική της απήχηση, η ζωή στην Αθήνα παραμένει ένας οικονομικός αγώνας για πολλούς από τους κατοίκους της» σχολιάζουν οι συντάκτες της έρευνας.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι τα λεφτά δεν… φτάνουν. Για να ικανοποιήσεις επαρκώς τις παραπάνω ανάγκες στην Αθήνα χρειάζεσαι αν είσαι άγαμος 1.149€. Όμως ο μέσος καθαρός μισθός είναι σύμφωνα με την tradingpedia 1.017€ επομένως οι βασικές δαπάνες είναι το 113% του μέσου καθαρού μισθού.



Η Βαρσοβία που βρίσκεται στο 127,4% και τα Τίρανα με λόγο δαπανών/μισθού στο 121,6% είναι οι μόνες πρωτεύουσες σε χειρότερη μοίρα από την Αθήνα. Την 5άδα των ουραγών κλείνουν η Λισαβόνα και το Κισινάου της Μολδαβίας.



Στον αντίποδα η 5άδα των πιο οικονομικά προσιτών πρωτευουσών βρίσκονται το Λουξεμβούργο, η Βέρνη, οι Βρυξέλλες, το Ελσίνκι και η Κοπεγχάγη. Παρότι το κόστος ζωής είναι σημαντικά πιο ακριβό, οι μισθοί που δίνονται το καλύπτουν και με το παραπάνω. Για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο οι μηνιαίες δαπάνες είναι 2.237€ (σχεδόν διπλάσιες από την Αθήνα). Ο μέσος μισθός όμως ανέρχεται στις 5.590€ (σχεδόν πενταπλάσιος από την Αθήνα).



Η ίδια εικόνα και για την οικογένεια με 2 παιδιά. Ίδια 5αδα ουραγών, πάλι 3η ακριβότερη η Αθήνα με τις δαπάνες όμως να είναι στο 93,3% των απολαβών, ίσα δηλαδή που η οικογένεια τα βγάζει πέρα. Στο Ελσίνκι οι δαπάνες αποτελούν μόλις το 40% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.



Στην ίδια έρευνα, βγήκαν και οι 5άδες των πιο προσιτών πρωτευουσών – πάντα με βάση τη μηνιαία δαπάνη ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου μισθού – σε τρόφιμα, μεταφορές και ψυχαγωγία.



Η Αθήνα αγνοείται….

