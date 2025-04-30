Σε ισχύ τίθεται από σήμερα 30.04.2025 η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που ενσωματώνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω του Μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους εξασφαλίζοντας μία αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, διευκολύνοντας όχι μόνο τους ευάλωτους συμπολίτες μας αλλά, για πρώτη φορά, και τη μεσαία τάξη. Συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα έχει ενσωματωθεί η εξής αλλαγή:

Ο διπλασιασμός των οικονομικών κριτηρίων των δικαιούχων που θα λαμβάνουν υποχρεωτικά πρόταση ρύθμισης από όλους τους πιστωτές και έχουν οφειλές έως €300.000 , που είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών.

Τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνθεση Νοικοκυριού Νέα Όρια Εισοδήματος Νέα Όρια Περιουσίας Νέα Όρια Καταθέσεων Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

14.000 € 240.000 €

14.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 2 μέλη 21.000 € 270.000 €

21.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 28.000 € 300.000 € 28.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 35.000 € 330.000 €

35.000 € Νοικοκυριό αποτελούμενο από ≥ 5 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ≥ 3 ανήλικα μέλη 42.000 € 360.000 € 42.000 €

Όφελος ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αποτελεί μία ολιστική και βιώσιμη λύση για φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες, servicers καθώς και για οφειλές και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Στα οφέλη ένταξης στον Μηχανισμό συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο.

Η υποχρέωση του πιστωτή να καταθέτει έγγραφη πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό.

Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ρύθμιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων.

Μερική διαγραφή χρέους ενώ αποφεύγεται η προσφυγή σε δικαστικές λύσεις. Προϋπόθεση είναι η απόδειξη πραγματικής οικονομικής αδυναμίας από την πλευρά του οφειλέτη, των συνοφειλετών καθώς και των εγγυητών.

Δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλάνου αποπληρωμής των οφειλών που φθάνουν έως τις 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικούς φορείς.



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι από 01.04.2025 έχει δημοσιευτεί αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις βελτιώσεις, διαθέσιμος εδώ: https://minfin.gov.gr/enimerotiko-simeioma-gia-to-nomoschedio-enischysi-tis-kefalaiagoras-kai-alles-diataxeis/.

