Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 2% έφερε η επικοινωνία του Τραμπ με Πούτιν και Ζελένσκι

Οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν «βουτιά» άνω του 2% την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε το πρώτο μεγάλο διπλωματικό βήμα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, με τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να έχει στηρίξει τις τιμές του αργού λόγω των ανησυχιών για τις παγκόσμιες προμήθειες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, το Brent διολίσθησε κατά 1,82 δολάρια ή 2,36% στα 75,18 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI υποχώρησε κατά 1,95 δολάρια ή 2,66% στα 71,37 δολάρια το βαρέλι.

Στα χαμηλά ημέρας, το WTI έφτανε να χάνει μέχρι και πάνω από 2 δολάρια ενώ η σημερινή πτώση έρχεται έπειτα από τρεις ημέρες ανόδου για τα δύο συμβόλαια, με κέρδη 3,6% και 3,7% για WTI και Brent αντίστοιχα στο διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Τραμπ κάνει ειρηνευτικές συνομιλίες, νομίζω ότι έχει αφαιρέσει μέρος του risk premium από τις τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν «συμφώνησαν να βάλουμε τις αντίστοιχες ομάδες μας να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν διήρκησε μιάμιση ώρα και το γραφείου του Ουκρανού προέδρου ανέφερε ότι η επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι διήρκησε περίπου μια ώρα.

Οι επενδυτές προσπαθούν επίσης να εκτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις που έκανε την Τρίτη ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ και αφού τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο.

«Ο συνδυασμός του υψηλότερου πληθωρισμού και της πιθανότητας ειρήνης στην Ουκρανία προκαλεί ένα μικρό sell off στην αγορά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Flynn.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλό σημείο και ότι η Fed δεν βιάζεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, αλλά είναι έτοιμη να το πράξει εάν ο πληθωρισμός μειωθεί ή η αγορά εργασίας αποδυναμωθεί.

Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας έδειξαν εκπληκτικά ισχυρό πληθωρισμό στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, ενισχύοντας τους φόβους ότι η θερμή οικονομία και οι επικείμενοι δασμοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων. Τα υψηλότερα επιτόκια μπορούν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα και να μειώσουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν καυτά, μειώνοντας τις πιθανότητες η Fed να μειώσει τα επιτόκια από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Flynn.

Στο μεταξύ, τα αμερικανικά αποθέματα αργού σημείωσαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA). Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα βενζίνης σημείωσαν αιφνίδια μείωση. Αλλού, η Ρωσία ενδέχεται να αναγκαστεί να περιορίσει την παραγωγή πετρελαίου της τους επόμενους μήνες, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ εμποδίζουν την πρόσβασή της σε δεξαμενόπλοια που θα πλέουν προς την Ασία και οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πλήττουν τα διυλιστήριά της.

Ο OPEC από τη μεριά του ανέφερε σε μηνιαία έκθεσή του ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,45 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2025 και κατά 1,43 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026. Και οι δύο προβλέψεις παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

