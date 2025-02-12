ΑΑΔΕ: Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2023 και 2024 σε πάνω από 110.000 δικαιούχους

Στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2023 και 2024 προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διενέργεια κεντρικής επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για τα έτη αυτά. Σκοπός της νέας εκκαθάρισης είναι να χορηγηθούν οι απαλλαγές που έχουν προβλεφθεί νομοθετικά [άρθρο 3 ν. 4223/2013, άρθρο 35 ν. 5135/2024 (A΄147)] και συγκεκριμένα:

ΕΝΦΙΑ έτους 2023 (η εκκαθάριση αφορά 64.627 φορολογούμενους)

Χορήγηση απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές ή πλημμύρες τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2023.

ΕΝΦΙΑ έτους 2024 (η εκκαθάριση αφορά 48.485 φορολογούμενους)

Α. Χορήγηση απαλλαγής σε ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές ή πλημμύρες που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2024

Β. Παράταση της απαλλαγής και για το έτος 2024 (άρθρο 35 ν. 5135/2024) σε ακίνητα που βρίσκονται:

εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή εντός άλλου οικισμού, ο οποίος είναι πολεοδομικά ανενεργός βάσει του από 5.12.2002 Π.Δ. (Δ' 1075) και συγκεκριμένα, ακίνητα που βρίσκονται εντός της Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και σύμφωνα με την με αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφαση μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ' 238): Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021,

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020,

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή > Είσοδος», επιλέγοντας «Έτος 2023» ή «Έτος 2024», οι φορολογούμενοι μπορούν να ανακτήσουν και να αποθηκεύσουν το ψηφιακό αρχείο της νέας πράξης. Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / κοινοποίηση της πράξης.

Οι τίτλοι επιστροφής που προκύπτουν θα συμψηφιστούν ή θα επιστραφούν στους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή είναι η δήλωση έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΒΑΝ δηλώνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

