Γ. Στουρνάρας: Οι προκλήσεις για την οικονομία και τις τράπεζες

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και η ελληνική οικονομία στο σύνολο της αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση του Ελληνο-Iσραηλινού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Τεχνολογίας.

Για την οικονομία ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι «η οικονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, καθώς αυτές θα διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός βιώσιμου παραγωγικού υποδείγματος που θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης».

Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα, αφού εξήρε τα επιτεύγματα των τραπεζών τα τελευταία χρόνια ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε ότι οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα εξαρτώνται από τη μακροοικονομική πορεία της χώρας, η οποία επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Τυχόν επιδείνωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, εν μέσω γεωπολιτικών ή άλλων αναταράξεων, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς με τον τρόπο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταφέρουν να ενισχύσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα τους, συμβάλλοντας στην ταχύτερη απόσβεση των DTC. Όπως είπε η ενίσχυση του δείκτη CET1 είναι αναγκαία συνθήκη για περαιτέρω αναβαθμίσεις της οικονομίας εντός της επενδυτικής κατηγορίας, καθώς η υγεία του τραπεζικού συστήματος αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης από τους διεθνείς οίκους.

Επιπροσθέτως, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι η υψηλή εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τα έσοδα τόκων τις καθιστά ευάλωτες σε περιόδους μείωσης των επιτοκίων, όπως είναι αυτή που διάγουμε. Για το λόγο αυτό κάλεσε τις διοικήσεις των τραπεζών να διευρύνουν το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο και να ενισχύσουν τα έσοδα τους από προμήθειες όπως για παράδειγμα η ενίσχυση των εσόδων από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η θετική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική κατηγορία από σχεδόν όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Μάλιστα, οι συνεχείς αναβαθμίσεις προέκυψαν σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταραχών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2024 εκτιμάται στο 2,3% και αναμένεται να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα κατά μέσο όρο την επόμενη τριετία

«Οι επιτυχίες που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένδειξη ότι η οικονομία είναι στον σωστό δρόμο. Ωστόσο, η προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης από τη δεκαετή κρίση χρέους και πραγματικής σύγκλισης των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

