«Λάθος η κίνηση της Κίνας, πανικοβλήθηκε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας τους ανταποδοτικούς δασμούς που επιβλήθηκαν σήμερα από την ασιατική χώρα προς τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο αντέδρασε δυναμικά στους νέους δασμούς που επέβαλε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της «Ημέρας Απελευθέρωσης», όπως την αποκάλεσε ο ίδιος, προκαλώντας χάος στις αγορές παγκοσμίως.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η Κίνα επιβάλει δασμούς 34% σε όλες τις εισαγωγές αγαθών από τις ΗΠΑ, αρχής γενομένης από τις 10 Απριλίου, ήτοι αντίστοιχου ύψους με τους αμοιβαίους -κατά τον Τραμπ- δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προχθές.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη απάντηση της Κίνας με ανάρτησή του στα Truth Social, ο Αμερικάνος πρόεδρος αναφέρει:

«Λάθος η κίνηση της Κίνας, πανικοβλήθηκε - Το μόνο πράγμα που δεν έχει περιθώριο να κάνει!»

Οι κινεζικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι επιβάλλονται περιορισμοί στις εξαγωγές επτά τύπων σπάνιων γαιών, με άμεση ισχύ, αλλά και ότι πρόκειται να ξεκινήσουν έρευνα αντιντάμπινγκ για τις ιατρικές συσκευές ακτινογραφίας CT που εισάγονται από τις ΗΠΑ και την Ινδία, ενώ θα σταματήσουν τις εισαγωγές προϊόντων πουλερικών από δύο αμερικανικές εταιρείες.

Επιπλέον, το Πεκίνο προσθέτει 11 αμερικανικές αμυντικές εταιρείες στη λίστα των μη αξιόπιστων οντοτήτων και επιβάλλει ελέγχους εξαγωγών προς 16 αμερικανικές εταιρείες.

Η κίνηση του Πεκίνου ήρθε αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς 34% σε όλες τις εισαγωγές κινεζικών αγαθών, επιπρόσθετους στην οριζόντια εισφορά 20% που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος φέτος, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στο 54%, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τις κινεζικές εξαγωγές στις ΗΠΑ.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου έχουν επιδεινωθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον Κινέζο ομόλογό του παρότι έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από την ορκωμοσία του.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, πριν από τον τελευταίο γύρο δασμών του Τραμπ την Τετάρτη, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα υπερέβαιναν τους δασμούς που επιβάλλει η Κίνα στα αγαθά των ΗΠΑ. Ο μέσος δασμός της Κίνας σε αμερικανικά προϊόντα κυμαινόταν στο 17,8%, σημαντικά χαμηλότερος του μέσου δεσμού 32,8% που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα εισήγαγε πέρυσι αγαθά αξίας σχεδόν 164 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, που ήταν το χαμηλότερο ποσό σε διάστημα τεσσάρων ετών.

«Η κίνηση των ΗΠΑ δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, υπονομεύει σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας και αποτελεί τυπικό μέσο μονομερούς εκφοβισμού», ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την αναγγελία των δασμών 34%.

