Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ προειδοποίησε σήμερα για τους κινδύνους μιας πετρελαϊκής κρίσης λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ενώ ζήτησε να μη χαλαρώσει η νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός έχει επανέλθει στο 2%.

Οι συνέπειες των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες εντάθηκαν το σαββατοκύριακο, «παραμένουν αβέβαιες», την ώρα που μια παρατεταμένη σύγκρουση «θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρή άνοδο του πετρελαίου» και να «ανατρέψει τις προβλέψεις μας» για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, δήλωσε ο Νάγκελ σε ομιλία που εκφώνησε στη Φρανκφούρτη.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν περιορισμένη άνοδο νωρίς σήμερα το πρωί, αφού είχαν αυξηθεί έως και 13% την Παρασκευή, όταν είχαν πραγματοποιηθεί τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Γύρω στις 10:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού WTI σημείωνε άνοδο 1,15%, στα 73,82 δολάρια, και αυτή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 0,99%, στα 74,97 δολάρια.

Το Μάιο, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έπεσε στο 1,9%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, κάτι που επιβεβαιώνει την απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τον Ιούνιο τα επιτόκιά της για όγδοη φορά μέσα σ' ένα χρόνο.

Η Eurostat μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό το 2025 (2,0%) και το 2026 (1,6%), ακριβώς λόγω της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας και της ενίσχυσης του ευρώ.

Ωστόσο, οι αυξημένοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε περίπτωση διαρκούς κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και προστίθενται στις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί, καθιστούν «επιτακτικό» για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παραμείνει «ευέλικτη», χωρίς να δεσμευθεί «ούτε σε μια νέα μείωση των επιτοκίων ούτε σε μια παρατεταμένη παύση», σύμφωνα με τον Νάγκελ, έναν «ιέρακα» γνωστό για την ορθόδοξη νομισματική πολιτική του.

Τον Ιούνιο, η ΕΚΤ επανέφερε το κύριο καταθετικό επιτόκιό της στο 2%, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται πλέον περιοριστικό, αφού είχε κορυφωθεί το 2023 στο 4,0% για να χαλιναγωγηθεί η άνοδος των τιμών μετά το ξέσπασμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μολονότι η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε πως κάθε απόφαση για τα επιτόκια θα λαμβάνεται «συνεδρίαση τη συνεδρίαση», ανάλογα με την εξέλιξη των δεδομένων, έχει αναφερθεί επίσης στο «τέλος ενός νομισματικού κύκλου» και οι ειδικοί περιμένουν μια παύση στις μειώσεις των επιτοκίων κατά την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στα τέλη Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

