Οι διαπραγματευτές των Βρυξελλών είναι έτοιμοι να αποδεχθούν έναν ενιαίο δασμολογικό συντελεστή από τις ΗΠΑ, ύψους 10%, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη ανώτατες πηγές από την Κομισιόν με σκοπό να αποτρέψουν τυχόν υψηλότερους δασμούς σε αυτοκίνητα, φάρμακα και ηλεκτρονικά είδη.

Επικαλούμενη υψηλόβαθμους διαπραγματευτές της ΕΕ, η εφημερίδα διευκρινίζει ότι η προσφορά προς τους Αμερικανούς ομολόγους της θα γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και δεν θα θεωρηθεί μόνιμη.

Η Handelsblatt ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ ήταν έτοιμη, σε αντάλλαγμα, να μειώσει τους δασμούς της στα οχήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και ενδεχομένως να αλλάξει τα τεχνικά ή νομικά εμπόδια για να διευκολύνει τους Αμερικανούς κατασκευαστές να πωλούν τα αυτοκίνητά τους στην Ευρώπη.

Η ΕΕ έχει επίσης προσφερθεί να απαγορεύσει πλήρως τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου, δημιουργώντας ενδεχομένως μεγαλύτερη ζήτηση για τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η θέση της ΕΕ προέρχεται εν μέρει από τη συνειδητοποίηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα βασιστεί σε ορισμένα έσοδα από δασμούς για να χρηματοδοτήσει τις προγραμματισμένες μειώσεις φόρων.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν έχουν μέχρι στιγμής συμφωνήσει να περιορίσουν τους εισαγωγικούς δασμούς τους στα αυτοκίνητα της ΕΕ στο 10%, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.