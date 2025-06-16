Ανανεώθηκαν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι συμβάσεις των 190 οδηγών που προσλήφθηκαν στον ΟΑΣΘ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε εγκαίρως στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, δίνοντας το «πράσινο φως» για την ανανέωση των συμβάσεων, οι οποίες έληγαν στις 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΔΕ οδηγών, που προσελήφθησαν από τον ΟΑΣΘ σε δύο διαφορετικές φάσεις, με τις πρώτες συμβάσεις να αφορούν 150 οδηγούς και τις δεύτερες επιπλέον 40.

Οι ανανεώσεις δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

«Έγκαιρα, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας των 190 οδηγών μας, που έχουν εργασιακή σχέση ορισμένου χρόνου με τον Οργανισμό. Συνεπώς, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το συγκοινωνιακό έργο τόσο για το καλοκαίρι και πολύ περισσότερο το χειμερινό πρόγραμμα, από το Σεπτέμβριο του ’25», δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει: «Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει πρόσκληση, προς τους επαγγελματίες οδηγούς, να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό, μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να προσλάβουμε περισσότερους οδηγούς».



Πηγή: skai.gr

