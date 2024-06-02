Σε διπλό, ασφυκτικό κλοιό ελέγχου θα βρεθούν καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου οι επιχειρήσεις στον τουρισμό, είτε αυτές είναι ξενοδοχειακές, είτε εστίασης, είτε εκμεταλλεύονται παραλίες. Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν τόσο φορολογικού χαρακτήρα, όσο και τήρησης της νομιμότητας σχετικά με υφιστάμενες και νέες παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες.

Εφορμούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα βρεθούν χιλιάδες εποχικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Για πρώτη φορά από φέτος, θα επιβάλλεται φόρος εκ των προτέρων σε εκείνους που θεωρούνται ύποπτοι φοροδιαφυγής. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί διότι πλήθος εξ αυτών τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαν τη λειτουργία τους με την πιστή τήρηση των υποχρεώσεών τους και εν συνεχεία εξαφανίζονταν, αφήνοντας απλήρωτους φόρους και ΦΠΑ.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά την εφαρμογή του νέου Σχεδίου Ελέγχων σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Εφοδιασμένοι με tablets και φορητά σκάνερ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διενεργούν "διπλούς" επιτόπιους ελέγχους.

Ακριβώς, η διαδικασία αυτή σημαίνει ότι οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο προφίλ των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και διασταυρώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στη φορολογική δήλωσή τους με τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης. Επιπλέον, ο ενδιάμεσος φόρος αποτελεί ένα νέο μέτρο που προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Αυτό δίνει στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να επιβάλλει φόρο προκαταβολής σε περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή. Σημαντικό είναι ότι αυτή η επιβολή γίνεται πριν ακόμη την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα. Αρχικά, γίνεται μια πρώτη επίσκεψη από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μια δεύτερη επίσκεψη από ελεγκτές που υπάγονται σε διαφορετική περιοχή. Τέλος, η Υπηρεσία Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) αναλαμβάνει τον έλεγχο με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τις προηγούμενες επισκέψεις, ενισχύοντας τους ελέγχους με στοχευμένη προσέγγιση.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ελέγχων παίζει το σύστημα myData. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της φετινής με την περσινή συναλλακτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, επιτρέποντας τη διαβίβαση δεδομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω ανάλυση και ελέγχους. Επιπλέον, οι αλγόριθμοι αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την περιουσία των ελεγχόμενων, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων και ακινήτων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της φορολογικής τους κατάστασης.

Αυτοί οι έλεγχοι αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της φορολογικής πολιτικής, καθώς συνεισφέρουν στην αποτελεσματική επιβολή του φόρου και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής. Μέσω αυτών των ελέγχων ενισχύεται η φορολογική δικαιοσύνη, καθώς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους φορολογικούς νόμους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Τα έσοδα που προκύπτουν από αυτούς τους ελέγχους συμβάλλουν στην υποστήριξη των δημοσίων υπηρεσιών και στην ανάπτυξη της χώρας, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Αιγιαλός - Παραλίες

Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν στη Χαλκιδική, με τη χρήση drones, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της εποπτείας στις παραλίες και την εφαρμογή των νέων κανόνων που νομοθέτησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με αυτούς τους ελέγχους, η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, να προστατεύσει το περιβάλλον και να βελτιώσει την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Η χρήση drones επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση των παραλιών και την ταχεία ανίχνευση πιθανών παραβάσεων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους ελέγχους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των νέων κανόνων.

Επιπλέον, η διεξαγωγή διαδικασιών για νέες συμβάσεις παραχώρησης χρήσης παραλιών και αιγιαλού σύμφωνα με το νέο πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα για την επαρκή ρύθμιση της χρήσης του ακτοπροστατευτικού ζώνης και τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραλιών με διαφάνεια και σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι βασικές για τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και την προστασία των φυσικών πόρων της χώρας.

Η εφαρμογή διαφόρων τρόπων ελέγχου, πέραν της χρήσης drones, αποτελεί σημαντικό μέρος της νέας στρατηγικής για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη χρήση των παραλιών και του αιγιαλού. Ας δούμε πιο αναλυτικά τους τρόπους αυτούς:

1. Δορυφορικές εικόνες: Η χρήση δορυφορικών εικόνων επιτρέπει την παρακολούθηση μεγάλων εκτάσεων και την ανίχνευση πιθανών παραβάσεων με μεγάλη ακρίβεια. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον ελέγχους και αξιολογήσεις.

2. Συμβολή των πολιτών: Η εφαρμογή MyCoast δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμβάλουν στην παρακολούθηση και την ανίχνευση παραβάσεων. Μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβάσεις που παρατηρούν στις παραλίες.

3. Μικτά κλιμάκια ελέγχου: Δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος ελεγκτικός μηχανισμός με την ενοποίηση πολλών φορέων. Αυτό εξασφαλίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και αρχών για την αποτελεσματική επίβλεψη της χρήσης των παραλιών. Οι ελεγκτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν επιθεώρηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς και τις συμβάσεις, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου και παρέχοντας την απαραίτητη διαφάνεια και νομιμότητα στη διαχείριση των παραλιών και του αιγιαλού.

Τα όπλα κατά της φοροδιαφυγής στη φαρέτρα της ΑΑΔΕ

Από το αρμόδιο υπουργείο Εθνικής Οικονομικών και Οικονομικών αναφέρουν ότι διαθέτουν πλέον το απαραίτητο οπλοστάσιο ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση της νομιμότητας και να ενισχύσουν την αίσθηση της δικαιοσύνης προς πάσα κατεύθυνση.

Στον φορολογικό τομέα, ήδη από το φετινό έτος υπάρχουν διάφορα εργαλεία όπως το MyDATA, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και άλλα, τα οποία έχουν ενισχύσει τη φαρέτρα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Αυτά τα εργαλεία υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα και αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της βελτιωμένης φορολογικής εποπτείας.

Όσον αφορά τον τομέα του αιγιαλού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η νέα διαδικασία για τις παραχωρήσεις, η οποία πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (https://eauctions.gsis.gr). Έως την Παρασκευή 31 Μαΐου, είχαν αναρτηθεί το σύνολο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για πάνω από 1.200 παραχωρήσεις.

Παράλληλα, υπάρχουν και 6.500 ενεργές συμβάσεις καθώς και αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας, γνωστοί και ως "απάτητες παραλίες", που βρίσκονται σε περιοχές Natura, όπου απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ' επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών κ.λπ. Σε όλες τις παραλίες, είτε πρόκειται για νέες είτε για υφιστάμενες παραχωρήσεις, θα ισχύουν από φέτος οι ίδιοι κανονισμοί και το ίδιο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για πιθανές παραβάσεις.

Η νέα εικόνα θα έχει διαμορφωθεί πλήρως έως τα τέλη Ιουνίου, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες εγκατάστασης των νέων παραχωρησιούχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.