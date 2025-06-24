Το Πρόγραμμα Δημοπρασιών του Ελληνικού Δημοσίου το β' εξάμηνο

Τέσερις επανεκδόσεις ομολόγων προβλέπει το δανειακό πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο, Σεπτέμβριο Οκτώβριο και Νοέμβριο, εφέτος.

Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.