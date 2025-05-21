Πάρτι στα χρηματιστήρια, ρεκόρ DAX στη Φρανκφούρτη

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν μεγάλη άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Ο δείκτης DAX ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 24.000 μονάδες.Μόλις λίγες εβδομάδες έχουν περάσει από τη μεγάλη «βουτιά» στα διεθνή χρηματιστήρια μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξαφνικά, οι δείκτες όχι μόνο ανακάμπτουν, αλλά ενίοτε καταγράφουν και νέα ρεκόρ. Για «πάρτι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters.

Μοναδικές στιγμές ζει το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καθώς ο δείκτης DAX (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 24.000 μονάδες την Τρίτη το πρωί, ενώ είχε σημειώσει νέο ρεκόρ και στη συνεδρίαση της Δευτέρας, κλείνοντας στις 23.935 μονάδες. Έτσι, ο DAX αντισταθμίζει με το παραπάνω τη «βουτιά» του περασμένου Απριλίου, καταγράφοντας έκτοτε άνοδο κατά 23%.

«Μία σειρά παραγόντων»

Αναλυτές της αγοράς δηλώνουν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι η ανάκαμψη των αγορών οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση μόνο με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και με τη μικροοικονομία. Ενδεικτικά μερικοί από αυτούς: Πολλοί ελπίζουν σε συμβιβασμό στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με την Ευρώπη και την Κίνα. Η ανησυχία μετά την υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας από τη Moodyˊs παραμένει, αλλά δεν παραλύει την οικονομική δραστηριότητα. Πολλές επιχειρήσεις εικάζεται ότι θα παρουσιάσουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο πληθωρισμός υποχωρεί σε κρίσιμα μέτωπα. Οι δείκτες ανάπτυξης μπορεί να μην απογειώνονται, αλλά τουλάχιστον παραμένουν σταθεροί. Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών δεν δημιουργούν αντικίνητρα για το χρηματιστήριο.

Η άλλη ανάγνωση λέει ότι τουλάχιστον ένα μέρος του «πάρτι» δεν οφείλεται στην αισιόδοξη διάθεση των επενδυτών, αλλά (αντιθέτως, θα έλεγε κανείς…) στην απόφασή τους να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις, κατοχυρώνοντας βραχυπρόθεσμα κέρδη ενόψει μελλοντικών αναταράξεων. Όπως επισημαίνει στο Reuters ο precious metals trader Αλεξάντερ Τσούμπφε, αυτή η τάση παρατηρείται και στις πρώτες ύλες. «Οι αγορές τηρούν στάση αναμονής, έως ότου υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά την πολιτική δασμών και τη στάση των κεντρικών τραπεζών, γι αυτό ορισμένοι επενδυτές προτιμούν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους» εξηγεί ο Γερμανός αναλυτής.

Κατά τα άλλα… κρίση

Το «πάρτι» στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προφανώς δεν συνάδει με την ύφεση, στην οποία έχει βυθιστεί η γερμανική οικονομία. Αλλά όπως επισημαίνουν οι αναλυτές στο πρακτορείο dpa, υπάρχει εξήγηση: Κατ' αρχάς το χρηματιστήριο δεν αποδίδει απαραίτητα 1:1 την εικόνα της πραγματικής οικονομίας, αλλά συνήθως κινείται με βάση τις προσδοκίες ή τις ανησυχίες των επενδυτών για το άμεσο μέλλον.

Μία από τις πιο ισχυρές προσδοκίες σημερινών ή επίδοξων επενδυτών είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, προκειμένου να μειώσει το κόστος του χρήματος και να τονώσει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, κάτι που κατά τεκμήριο ευνοεί το χρηματιστήριο. Και αυτό, γιατί γίνονται όλο και λιγότερο ελκυστικές οι καταθέσεις προθεσμίας με σταθερό επιτόκιο, με αποτέλεσμα να στρέφονται στην αγορά μετοχών ακόμα και οι πιο συντηρητικοί επενδυτές.

(Reuters, dpa, Handelsblatt)

Πηγή: Deutsche Welle

