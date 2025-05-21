Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι πέρυσι, στις 30 Ιουνίου, ΑΑΔΕ κι e-ΕΦΚΑ αναμένεται να δημοσιεύσουν τη... λίστα της ντροπής, με τα ονόματα όσων χρωστούν περισσότερα από 150.000 ευρώ.



25 ημέρες πριν την ανάρτηση των 2 ξεχωριστών λιστών (μία για τα φυσικά πρόσωπα και μια για τις επιχειρήσεις) θα αποσταλεί στους οφειλέτες και του e-ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ ένα τελεσίγραφο.

Τελεσίγραφο που θα τους ενημερώνει ότι έχουν στη διάθεση τους 15 ημέρες, έως τις 20 Ιουνίου, για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή ακόμη καλύτερα να τις εξοφλήσουν.

Ειδάλλως στις 30 Ιουνίου τα στοιχεία τους «θα κρεμαστούν στα μανταλάκια». Το τελεσίγραφο θα αποσταλεί προς τους οφειλέτες με e-mail στη γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET, είτε οφείλουν μόνο στο Δημόσιο, είτε οφείλουν μόνο στον e-ΕΦΚΑ, είτε οφείλουν και στους δύο φορείς.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η λίστα των οφειλετών προς την ΑΑΔΕ αριθμοί περί τα 30.000 ευρώ κι επιπλέον λίγο περισσότεροι από 36.000 είναι οι οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ. Ο λόγος γίνεται για οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους, οφειλές δηλαδή οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο προγενέστερη του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης



Ειδικά για τον e-ΕΦΚΑ που υπάρχουν και πιο αναλυτικά στοιχεία, οι 36.000 οφειλέτες αποτελούν μόλις το 1,7% του συνόλου, όμως οφείλουν 21,7δισ ευρώ - μέση οφειλή 603.000 ευρώ!! – που είναι το 44% των συνολικών χρεών.

Ανάλογα είναι τα νούμερα και για τις οφειλές στην ΑΑΔΕ, με πολύ μεγαλύτερη μάλιστα συγκέντρωση οφειλών που ξεπερνά το 85%.



Στη λίστα των «στιγματισμένων», εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α. και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Εκτός λίστας και με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα μείνουν οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια ύψους και παλαιότητας:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πάντως, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή ακόμη και διαγραφής των στοιχείων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του οφειλέτη.

Η διαδικασία της δημοσιοποίησης των στοιχείων ξεκίνησε το 2017. Πάγωσε το 2020 λόγω της πανδημίας και επανεκκίνησε το 2023.

Πηγή: skai.gr

