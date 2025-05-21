Διπλασιάστηκαν τα ποσά των ενισχύσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού

Του Βαγγέλη Δουράκη

Διπλάσια ποσά επιδοτήσεων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς μπορούν να εξασφαλίσουν τόσο μεμονωμένες, όσο και συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες, επιχειρήσεις, μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Μάλιστα, η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται με διαδικασίες εξπρές, εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Έμφαση θα δοθεί σε τεχνολογίες αιχμής, αγροδιατροφή, τουρισμό, εφοδιαστική αλυσίδα και εξωστρέφεια, ιδιαίτερα εάν αυτή αναπτύσσεται στην Περιφέρεια.



Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ως εξής: έως 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένες επιχειρήσεις και έως 50 εκατ. ευρώ για ομάδες συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 50% όταν η ενίσχυση παρέχεται μέσω φορολογικής απαλλαγής.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού

Η υποβολή αιτήσεων με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, υπολογίζεται να λάβει χώρα μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, με τις αξιολογήσεις να γίνονται το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο, του τρέχοντος έτους.

Στο επίκεντρο του νέου νόμου βρίσκονται επενδυτικά σχέδια που θα αναπτυχθούν σε περιοχές με σοβαρά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, όπως παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες, περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου, ή περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω δυσμενών συνθηκών, καθώς και περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Τα δώδεκα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού πλαισίου είναι:

1. Σύγχρονες τεχνολογίες

2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και χειροτεχνία

4. Περιοχές ειδικής ενίσχυσης

5. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

6. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

7. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

8. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

10. Μεγάλες επενδύσεις

11. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

12. Επιχειρηματικότητα 360°

Ποιοι είναι οι τρόποι ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού

Στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού νόμου προβλέπονται πέντε βασικά είδη ενισχύσεων:

Φορολογική απαλλαγή , η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις. Επιχορήγηση , η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

(leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης , η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, για τα καθεστώτα: «Σύγχρονες Τεχνολογίες» και «Καθεστώς Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Χειροτεχνίας», συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι:οι ενισχύσεις των περ. 1-3, ήτοι φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. 4 (επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Ποια επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Η δημιουργία νέας εγκατάστασης,

Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας,

Η διαφοροποίηση παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες,

Η θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών

Επιπλέον, είναι επιλέξιμη η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού από εγκατάσταση που έχει κλείσει ή επρόκειτο να κλείσει αν δεν αγοραζόταν. Όμως, σημειώνεται ότι, η εξαγορά μετοχών επιχειρήσεων δεν επιδοτείται καθώς δεν υπολογίζεται ως αρχική επένδυση.

Περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινοτομία (τεχνολογική, διαδικαστική, οργανωτική), μέτρα ενεργειακής απόδοσης - πλην των παρεμβάσεων σε κτίρια - καθώς και για την αποδοτική χρήση φυσικών πόρων και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Επιλέξιμες είναι επίσης οι επενδύσεις για την παραγωγή και συμπαραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για την εξυγίανση περιβαλλοντικής ζημίας και την αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, για την προστασία ή την επαναφορά της βιοποικιλότητας, καθώς και για την εφαρμογή λύσεων που βασίζονται στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της.

Υπάρχουν ακόμη προβλέψεις για επαγγελματική κατάρτιση, για την εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αλλά και για την πρόσληψη εργαζομένων που ανήκουν σε μειονεκτική θέση ή είναι άτομα με αναπηρία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.