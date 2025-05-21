Με κεντρικό άξονα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού πλαισίου για την κινητικότητα εργατικού δυναμικού από την Ινδία προς την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), η εκδήλωση με τίτλο: «Κινητικότητα Εργατικού Δυναμικού και το Μοντέλο "Μετάκληση": από την Ινδία στην Ελλάδα». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα και τη Δικηγορική Εταιρεία «Σιούφας και Συνεργάτες», με την υποστήριξη της εταιρείας Dynamic Staffing Services, η οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της στελέχωσης και εργασιακής κινητικότητας διεθνώς.

Οι συζητήσεις εστίασαν στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της απασχόλησης εξειδικευμένων Ινδών εργαζομένων στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ένα βιώσιμο και ηθικό πλαίσιο που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρέσβης της Ινδίας στην Αθήνα, Α.Ε. κ. Rudrendra Tandon, ο οποίος επεσήμανε ότι οι επισκέψεις των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ινδίας τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν ως απόρροια την πολιτική εντολή σε υψηλό επίπεδο στους αξιωματούχους και των δύο πλευρών, να εργαστούν για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα δίνουν τη δυνατότητα στην Ελληνική βιομηχανία να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη δεξαμενή εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης που διαθέτει η Ινδία. Για να εκπληρωθεί αυτή η υψηλού επιπέδου πολιτική εντολή, έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μία Διακυβερνητική Συμφωνία, όμως δεδομένης της τεχνικής πολυπλοκότητας, αλλά και ευαισθησίας του θέματος θα χρειαστεί αρκετός καιρός για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Στο ενδιάμεσο, η Εμπορική Πτέρυγα της Πρεσβείας ήθελε να διοργανώσει μία εκδήλωση για να παρουσιάσει στην Ελληνική βιομηχανία ένα δεύτερο πιθανό μηχανισμό αξιοποίησης της Ινδικής δεξαμενής εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Πρέσβης έκανε μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ της έννοιας της Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού για οικονομικούς σκοπούς και του ζητήματος της Μετανάστευσης, το οποίο είναι μία εντελώς διαφορετική έννοια. Ο Πρέσβης ανέφερε ότι ο δεύτερος μηχανισμός που ήθελε να παρουσιάσει, βασίζεται στη χρησιμοποίηση Ινδικών Εταιρειών Εξεύρεσης Εργασίας υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδέσουν με επιτυχία Ελληνικές εταιρείες, με εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης, διαθέσιμο στην Ινδία. Περιέγραψε αυτό τον μηχανισμό σαν «έναν μηχανισμό του ιδιωτικού τομέα με επίκεντρο την αγορά», ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει εντός του υπάρχοντος ελληνικού συστήματος αδειών εργασίας. Επέστησε, δε, τη προσοχή στο ότι το κλειδί για την επιτυχημένη χρήση αυτού του μηχανισμού είναι η συνεργασία πάντα με καταξιωμένες εταιρείες Ανεύρεσης Προσωπικού στην Ινδία, με μακροχρόνια εμπειρία και μακρά επιχειρηματική ιστορία.

Ο κ. Γεώργιος Σιούφας, Managing Partner & Founder, Sioufas & Associates Law Firm, τόνισε ότι, παρότι το ελληνικό σύστημα χορήγησης αδειών εργασίας εργαζομένων χαρακτηρίζεται επί του παρόντος από καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, μπορεί ακόμα να επιτευχθεί η δημιουργία γεφυρών ταλέντων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο υπάρχον κανονιστικό καθεστώς. Αυτές περιλαμβάνουν μία διαδικασία ταχείας παρακολούθησης των υψηλής ζήτησης επαγγελμάτων, ψηφιακή ενσωμάτωση των ενδιαφερόμενων εταιρειών εξεύρεσης εργασίας, κινήσεων, όπως η fast track διαδικασία για ειδικότητες υψηλής ζήτησης, η ψηφιακή ενοποίηση και η πρόταση τη δημιουργία ψηφιακής πύλης με διασύνδεση της πλατφόρμας Metaklisis με τη διασύνδεση Taxis, με τον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Μετανάστευσης, μια διμερής διακυβερνητική συμφωνία Ελλάδας-Ινδίας με πρότυπο την αντίστοιχη μεταξύ στο ήδη υπάρχον μοντέλο Ινδίας-Γερμανίας και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου help desk αλλά και ένα εξειδικευμένο help desk σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Η κινητικότητα των εργαζομένων είναι το οξυγόνο των επιχειρήσεων για ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τονίζοντας πως η μετάκληση εργαζομένων είναι μια απαραίτητη λύση για την κάλυψη άμεσων αναγκών στην εστίαση, στον τουρισμό, στην οικοδομή και βοηθά στη δημιουργία δικτύων που προωθούν την καινοτομία. Η έλλειψη εργαζομένων, εξάλλου, επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Για τον ίδιο, είναι κρίσιμος ο ρόλος της διακρατικής συνεργασίας, για να καλύπτονται οι μηχανισμοί αξιοποίησης και επιστροφής των εργαζομένων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό για διμερείς συμφωνίες, όπως αυτή με την Ινδία, να υπάρχουν ρυθμισμένες ροές, καθώς και η διασφάλιση δικαιωμάτων για όλες τις πλευρές. Αναγκαίο είναι, εξάλλου, να υπάρχει γνώση για τον αριθμό των εργαζομένων και για το ποιες θέσεις μπορούν να καλύψουν. Τέλος, συμπλήρωσε ότι το ΕΒΕΑ έχει τη διάθεση ενημέρωσης και καθοδήγησης, μέσω και της ειδικής πλατφόρμας, όπου τα μέλη του καταγράφουν τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό και τόνισε ότι τα Επιμελητήρια πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο, σε συνεργασία με Περιφέρειες και τους εργοδοτικούς φορείς.

Από την πλευρά του ο κ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO, Enterprise Greece, τόνισε ότι η ημερίδα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που υποστηρίζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στελέχωσης που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Κατά τον κ. Γιαννόπουλο, το ελληνικό κράτος εκδίδει κάθε χρόνο άδειες για εργαζόμενους, υπάρχουν προεγκρίσεις, γίνονται κάποιες μακροχρόνιες συμφωνίες, ωστόσο παραμένει ακόμα περιθώριο για βελτίωση. «Η Ινδία έχει τεράστιες δυνατότητες, έχει εργατικό δυναμικό με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και στην Enterprise Greece παρέχουμε βοήθεια προς τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν αυτό το περιβάλλον και να βρουν λύσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας, μέσω της πρόσφατης δημιουργίας μιας κοινής πλατφόρμας Ελλάδας - Ινδίας και Κύπρου. Αυτή μπορεί να αποτελέσει την αρχή για νέες διμερείς συμφωνίες για το κενό στην αγορά εργασίας, προς ένα βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο πρακτικό μέρος της διαδικασίας για την Εταιρεία Εξεύρεσης Εργασίας αναφέρθηκε ο κ. Varun Khosla, Managing Director, Dynamic Staffing Services. Στην ομιλία του, τόνισε, δίνοντας αριθμητικά στοιχεία, τις εκτιμώμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της γεωργίας και της ενέργειας. Όπως επεσήμανε, «η Ινδία αποτελεί τη λύση. Περισσότεροι από 2 εκατ. Ινδοί εργάζονται επί του παρόντος στο εξωτερικό και είναι εξοικειωμένοι με τα παγκόσμια πρότυπα εργασίας». Σημείωσε, ότι πιθανά εμπόδια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με τη συνεργασία με Ινδικές Εταιρείες Εξεύρεσης Εργασίας, οι οποίες, αν αποκτήσουν γραφεία στην Ελλάδα, είναι πρόθυμες να λογοδοτούν τοπικά, ενώ θα διασφάλιζαν επίσης υψηλής ποιότητας αποτελέσματα προσλήψεων για τις Ελληνικές εταιρείες.

Ο κ. Khosla υποστήριξε την αυστηρή αξιολόγηση, καθώς και τον έλεγχο συστάσεων των Εταιρειών Πρόσληψης Προσωπικού, ώστε να αποκλειστούν οι Εταιρείες που δείχνουν αντιεπαγγελματισμό και αυτές που είναι ανήθικες και αναξιόπιστες. Τα κριτήρια για μία υψηλής ποιότητας Εταιρεία Πρόσληψης Προσωπικού, ικανής να προσφέρει επιτυχή κινητικότητα περιλαμβάνουν την πολιτιστική ενσωμάτωση πριν και μετά την άφιξη, την παροχή εκπαίδευσης στην Ελληνική γλώσσα, τον συνδυασμό διαδικτυακών και προσωπικών συνεντεύξεων στην Ινδία και την επιλογή εργαζομένων με προηγούμενη διεθνή εμπειρία. Σημείωσε επίσης πως «η διαδικασία της μετάκλησης μπορεί να αργεί προς το παρόν, αλλά λειτουργεί», και ανέφερε τους υπάρχοντες πελάτες του, στους οποίους περιλαμβάνονται μεγάλες Ελληνικές εταιρείες με διαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα. «Δεν μιλάμε για φθηνή εργασία, αλλά κυρίως για εξειδικευμένους, ποιοτικούς εργαζομένους», επεσήμανε ο κ. Khosla.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, ανέπτυξαν το νομικό πλαίσιο και τη διαδικασία της μετάκλησης στην Ελλάδα, η κ. Όλγα Ευτυχίδου, Head of Legal και η Senior Associate της Sioufas & Associates Law Firm, κ. Μαρικαίτη Παπαδοπούλου και μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους ο κ. Αλέξανδρος Φούρλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Goldair Handling και ο κ. Ιωάννης Βέλλιος, Group People & Culture Director της Zeus International Hotels & Resorts.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://workforcemobility.gr



