Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα υποβάλλουμε το 7ο αίτημα πληρωμής και θα παραμείνουμε στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά στις εκταμιεύσεις πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Σημείωσε ότι το σημαντικό είναι να μην χάσουμε πόρους. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης και το ενδεχόμενο να μην επιτευχθούν τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, εξήγησε ότι συχνά είναι εφικτό να μεταφέρεις μια δράση σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως για παράδειγμα το ΕΣΠΑ. Το σημαντικό - είπε - είναι το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό θα πετύχουμε όλους τους στόχους. Πρόσθεσε, πως για πρώτη φορά η χώρα έχει αναπτυξιακή στρατηγική και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε καλά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος της επιδότησης που είναι λεφτά που παίρνουμε και δεν τα επιστρέφουμε πίσω και τρέχουν όλα τα έργα,και το

δανειακό σκέλος που είναι χρήματα που παίρνουμε και τα επιστρέφουμε. Το δανειακό πηγαίνει στις επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο για να στηρίξουμε την αναπτυξιακή

πορεία των επιχειρήσεων. Δηλαδή μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις 0,35% και οι μεσαίες και οι μεγάλες με 1%. Να υπάρχει ρευστότητα και να μπορούν να αναπτυχθούν», τόνισε.

«Μέσα στο σχέδιο αυτό όλα τα κράτη-μέλη σε κάθε φάση υποβολής αιτήματος εκταμίευσης έχουν δικαίωμα να κάνουν αναθεωρήσεις. Εμείς λοιπόν τι κάναμε; αυξήσαμε τις κάρτες αναπηρίας από 80.000 σε 150.000. Να λοιπόν μια αλλαγή που έγινε μέσα στο σχέδιο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε περισσότερο τους ανάπηρους συμπολίτες μας για την υγεία», πρόσθεσε.

Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή το Εθνικό Πρόγραμμα ανάπτυξης

Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει στη Βουλή το Εθνικό Πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ανέφερε ότι το 2021, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε με προϋπολογισμό 13 δισ. και σήμερα έχει φτάσει τα 22 δισ. για την πενταετία. Όπως επεσήμανε, τα χρήματα αυτά προέκυψαν από την ορθή δημοσιονομική πορεία της χώρας και το όφελος θα το δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

«Την άλλη εβδομάδα λοιπόν έρχεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού έρχεται το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το οποίο μέσα έχει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ξεκινήσαμε το 2021 με ένα πρόγραμμα 13 δισεκατομμυρίων, 10 συν 3, 13 δισεκατομμυρίων, και σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα 22 δισεκατομμυρίων για την πενταετία», σημείωσε.

Εθνική επιτυχία η εκλογή Πιερρακάκη

«Είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία και βεβαίως είναι μια εμφαντική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα από το μαύρο

πρόβατο κατ ουσίαν είναι μια χώρα που δείχνει το δρόμο και για την δημοσιονομική της πορεία και για τις επιλογές που κάνει γενικά του ευρωπαϊκού

προσανατολισμού», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης με αφορμή την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Και ξέρετε πάντα γίνεται η συζήτηση αυτό τι σημαίνει, δηλαδή οι αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης τι σημαίνουν πραγματικά για την καθημερινότητα. Λοιπόν, σημαίνουν μικρότερο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της πατρίδας μας, κατ ουσίαν δηλαδή περισσότερα χρήματα που διατίθεται για την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό είναι η εικόνα η πραγματική», συνέχισε.

«Επομένως είναι μια πραγματικά σημαντική μέρα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από την ανάπτυξη που είναι υπερδιπλάσια της Ευρώπης θα υπάρχει πάντα μέρισμα να γυρίζει άμεσα πίσω», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.