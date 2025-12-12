Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, για πράξεις που, όπως ισχυρίζεται, προκαλούν ζημιά στον ρυθμιστικό φορέα, επηρεάζοντας την ικανότητά του να διαθέτει τα κεφάλαια και τα χρεόγραφα του, σημειώνει το Reuters.

Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι οι δημοσιοποιημένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι παράνομες και προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

«Μηχανισμοί άμεσης ή έμμεσης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εγκεκριμένης χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας της Ρωσίας, είναι παράνομοι και αντίθετοι στο διεθνές δίκαιο, καθώς παραβιάζουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ασυλίας των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.