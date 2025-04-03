Την πολιτική της Κυβέρνησης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και τα αποτελέσματα των δράσεων για τη στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των ΜμΕ, και τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο εκδήλωσης με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Το σχέδιο μας για τη Δυτική Μακεδονία», που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Βουλευτές ΝΔ της Δυτικής Μακεδονίας, τόνισε ότι «η ευρύτερη περιοχή περνάει σε μια νέα εποχή» καθώς «ποτέ κατά το παρελθόν δεν έχουν διατεθεί ανάλογοι πόροι για την ανάπτυξη της».

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, το πρώτο ανάλογο πρόγραμμα σε επίπεδο Ε.Ε., υλοποιείται με εντατικούς ρυθμούς, και περιλαμβάνει ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και στις Περιφέρειες Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Το έμπρακτο αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ήδη, οι προσκλήσεις φτάνουν στο 67% και οι εντάξεις στο 42% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος ΔΑΜ. Ενώ, μόνο στη Δυτική Μακεδονία, οι προσκλήσεις είναι στο 62% και οι εντάξεις στο 50% των προβλεπόμενων πόρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ως αποτέλεσμα των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ήδη υπάρχουν 569 ενταγμένα σχέδια, από τα οποία προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν 2550 νέες θέσεις εργασίας. Από αυτά, τα 500 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (de minimis), 64 αφορούν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜμΕ (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) και 5 αφορούν την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων (ΓΑΚ).

«Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, με ονοματεπώνυμο, γνωστές στις τοπικές κοινωνίες», όπως είπε χαρακτηριστικά, «έρχονται να προστεθούν και νέες, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, γεγονός που μας οδηγεί στην υπέρβαση του ορίου και στην υπερδέσμευση πόρων προκειμένου να ανταποκριθούμε στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, να συμπεριλάβουμε όλες τις επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας».

Επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός ισχυρού χρηματοδοτικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ, στο οποίο περιλαμβάνονται: Ταμείο Δανείων, το οποίο χορηγεί δάνεια ύψους έως 500.000 ευρώ, με το 50% άτοκη χρηματοδότηση και επιδότηση επιτοκίου 3% στο 50% των πιστωτικών ιδρυμάτων για 3 έτη. Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο χορηγεί δάνεια έως 16,5 εκ. ευρώ (ΓΑΚ) ή έως 1,4 εκ. ευρώ (de minimis), με εγγύηση 80% ανά δάνειο και επιδότηση επιτοκίου 3% για 2 έτη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά τα αναπτυξιακά έργα των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στον Πυλώνα 3 (PSLF) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου αναπτυξιακού προγράμματος με εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΠΑ), ενώ παρουσιάστηκε και η πορεία υλοποίησης της δράσης αποκατάστασης εδαφών από τη ΔΕΗ και παραλαβής τους από την Μετάβαση Α.Ε..

Επίσης, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας η ένταξη του «Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων», ενός εμβληματικού έργου για την περιοχή που συνδέεται με τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου της Ζώνης Καινοτομίας της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στην Ακρινή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.