Βουτιά της τάξης του 7% για το πετρέλαιο στον απόηχο των δασμών Τραμπ

Ισχυρές απώλειες της τάξης του 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι σαρωτικοί δασμοί που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνανλντ Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές αγαθών στις ΗΠΑ ενίσχυσε τους φόβους για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας.

Ειδικότερα, η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) παράδοσης τον επόμενο μήνα σημειώνει βουτιά 7,31% στα 66,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Μαΐου κατρακυλά 5,29% χαμηλότερα στα 66,42 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί και παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αγορά, καταγράφει απώλειες 6,63% στα 69,98 δολάρια το βαρέλι. Το δε συμβόλαιο του Brent παράδοσης Ιουνίου υποχωρεί κατά 5% στα 69,95 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα οκτώ χώρες μέλη του OPEC+ συμφώνησαν να αυξήσουν τη συνδυαστική παραγωγή τους κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα, αρχής γενομένης από τον Μάιο, επιταχύνοντας τις προγραμματισμένες αυξήσεις της παραγωγής ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ειδικότερα, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν, σε βιντεοδιάσκεψη για τις συνθήκες στη διεθνή αγορά, αποφάσισαν να αυξήσουν τη συνδυαστική παραγωγή τους πολύ περισσότερο από την αύξηση σχεδόν κατά 140.000 βαρέλια την ημέρα που αναμενόταν.



Πηγή: skai.gr

