«Το κόστος στέγασης αποτελεί σήμερα το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δαπανούν έως και το 50% - 80% του εισοδήματός τους στα ενοίκια. Αυτό το «βάρος» στερεί, ειδικά από τους νέους μας, την προοπτική να κάνουν οικογένεια ή να ονειρευτούν ένα δικό τους σπίτι, τη δική τους πορεία», τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του στο 3ο Real Estate Summit του Ομίλου Real Group.

«Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών με φοροαπαλλαγές και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, βάζοντας κανόνες στις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και με επιδοτούμενα προγράμματα για προσιτή κατοικία, ειδικά στους νέους", τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και υπογράμμισε τις παρεμβάσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια: "Από το τέλος του 2018 μέχρι το τέλος του 2023 η αύξηση των οικοδομικών αδειών ήταν 80%, ενώ έχουν γίνει και άλλες παρεμβάσεις όπως η λελογισμένη απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε επιλεγμένες περιοχές, το πρόγραμμα επισκευάζω-ανακαινίζω με σημαντική επιδότηση, το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ και η απόφαση να μην φορολογηθούν τα ενοίκια για τρία χρόνια των σπιτιών που θα ενοικιαστούν, αν ήταν κλειστά τα τελευταία τρία χρόνια».

Η λύση για το στεγαστικό, όπως ανέφερε, περνάει μέσα και από τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. «Αυτή είναι και η πεμπτουσία του νέου αναπτυξιακού νόμου που έρχεται σε διαβούλευση αυτό το μήνα και έχει ως στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και το να μπει φρένο στις ροές προς το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δίνουμε έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μας, μέχρι τον Έβρο και τη Θράκη, αλλά και γεωγραφικά στις πιο «αδύναμες» οικονομικά περιοχές της πατρίδας μας. Θέλουμε οι νέοι μας να μείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν εκεί και να υλοποιήσουν το όραμά τους για τη ζωή», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «δεν διστάσαμε επίσης να κάνουμε παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν για την αγορά ενοικίων και αναφέρομαι στο πλαφόν του 3% σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ακίνητα. Η Πολιτεία πρέπει να παρεμβαίνει με θετικό τρόπο προκειμένου να στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οφείλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με αίσθημα γενικού συμφέροντος και αλληλεγγύης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

