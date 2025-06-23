Οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς το κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο, με την τελική απόφαση να επαφίεται στην ηγεσία της χώρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Οποιαδήποτε κίνηση για την παρεμπόδιση της ροής της ναυτιλιακής κίνησης από τον Περσικό Κόλπο θα οδηγούσε πιθανότατα σε εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου - και σε υψηλότερες τιμές στην αντλία βενζίνης. Αλλά το πόσο ψηλά θα ανέβουν και για πόσο καιρό, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα συμβεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Περίπου το 20 τοις εκατό των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούν από το στενό υδάτινο τμήμα μεταξύ του Ιράν στα βόρεια και του Ομάν στα νότια.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο Fox News την Κυριακή ότι θα ήταν «οικονομική αυτοκτονία» και «τρομερό λάθος» για το Ιράν να διακόψει την κυκλοφορία μέσω του στενού. Προέτρεψε την Κίνα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής, να πιέσει το Ιράν να αποφύγει αυτή την κίνηση.

«Θα ήταν, νομίζω, μια μαζική κλιμάκωση που θα άξιζε μια απάντηση, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από άλλους», δήλωσε ο Rubio.

«Αιώνιες συνέπειες»

Μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν το Σάββατο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε την Κυριακή ότι θα υπάρξουν «αιώνιες συνέπειες» για μια επίθεση την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη, άνομη και εγκληματική συμπεριφορά».

Παραμένει ασαφές αν το Ιράν θα επιχειρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό ή θα χρησιμοποιήσει νάρκες ή πυραύλους για να διακόψει τη ροή του εμπορίου μέσω της περιοχής.

Πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν το Ιράν, οι αναλυτές προειδοποιούσαν ήδη ότι το κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πολύ πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτό θα αποτελούσε αύξηση πάνω από 30 τοις εκατό από το σημείο που βρίσκονται σήμερα. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε γρήγορα να ωθήσει τη μέση τιμή ενός γαλόνι κανονικής βενζίνης (τώρα περίπου 3,22 δολάρια, σύμφωνα με την AAA) προς τα 4 δολάρια.

Οι αναλυτές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι το Ιράν είναι απίθανο να πραγματοποιήσει την απειλή και σημειώνουν ότι το έθνος έχει ορκιστεί να κλείσει το στενό στο παρελθόν και ποτέ δεν το έκανε με επιτυχία.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που περνάει από το στενό παραδίδεται στην Ασία και το Ιράν είναι επιφυλακτικό να αποξενώσει τη σύμμαχό του Κίνα, ιδίως. Το Ιράν μπορεί επίσης να μην έχει τη δύναμη πυρός για να αποκλείσει με επιτυχία το στενό.

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο Στενό του Ορμούζ, η αστάθεια στην περιοχή μετά τα χτυπήματα θα στείλει πιθανότατα τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη -τουλάχιστον προσωρινά.

«Είναι πιθανό να υπάρξουν κινήσεις πανικού», δήλωσε ο Denton Cinquegrana, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην OPIS.

Παρεμβολές στα GPS

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έχει προβεί σε ενέργειες για να παρεμποδίσει τις μεταφορές ενέργειας μέσω του στενού με άλλα μέσα, όπως η παρεμβολή των σημάτων GPS των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή. Η εταιρεία ναυτικών πληροφοριών Windward αναφέρει ότι το 23% των πλοίων στην περιοχή - περίπου 1.600 πλοία - υπέστησαν παρεμβολές σήματος την Κυριακή, σημειώνοντας απότομη αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή, όταν επηρεάστηκαν 970 πλοία.

Τέτοιες ενέργειες, ωστόσο, έχουν γενικά ήδη συνυπολογιστεί στις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου.

Εκπρόσωπος της Windward δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα πρότυπα της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού έχουν ήδη αλλάξει μετά τα αμερικανικά πλήγματα.

Το εφιαλτικό σενάριο της JPMorgan

Καθώς οι παρατηρητές της αγοράς παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ικανότητα του Ιράν να κλείσει το στενό, ορισμένοι προβλέπουν ότι οι όποιες αυξήσεις των τιμών για τους Αμερικανούς θα είναι βραχύβιες.

«Οι τιμές αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί, αλλά ελλείψει κάποιας αποφασιστικής ιρανικής αντίδρασης, θα έλεγα ότι οι τιμές δεν θα διατηρήσουν τα κέρδη τους», δήλωσε ο Simon Lack, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο Catalyst Energy Infrastructure Fund. «Οι ΗΠΑ είναι ενεργειακά ανεξάρτητες, οπότε είναι λιγότερο εκτεθειμένες στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου από ό,τι οι περισσότερες άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν εδώ και δεκαετίες για τις συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Με την πάροδο των ετών, οι ΗΠΑ μείωσαν τη μακροχρόνια εξάρτησή τους από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και εξελίχθηκαν στον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο, αγοράζοντας πλέον μόνο ένα μικρό ποσοστό του πετρελαίου τους από την περιοχή.

Παρόλα αυτά, η διακοπή μιας τόσο σημαντικής ναυτιλιακής οδού θα είχε αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Εάν το Ιράν αψηφήσει τις εκκλήσεις και καταφέρει να επιβάλει αποκλεισμό, οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν απότομα. Οι αναλυτές της JPMorgan προειδοποίησαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι μια ολοκληρωμένη στρατιωτική σύγκρουση και ένα κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να ανεβάσει τις τιμές έως και 130 δολάρια ανά βαρέλι.

