Σε μια από τις βασικές τουριστικές αγορές για την Ελλάδα έχει μετεξελιχθεί η Τουρκία, με τον αριθμό των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα να καταγράφει το 2025 ρεκόρ, φτάνοντας τα 2,2 εκατομμύρια σε αφίξεις και φέρνοντας έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο πραγματικός αριθμός των επισκεπτών είναι μάλιστα υψηλότερος, καθώς στα επίσημα στοιχεία δεν καταγράφονται όσοι επισκέπτονται την Ελλάδα με σκάφη αναψυχής. Εκτός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που αποτελούν παραδοσιακό προορισμό των Τούρκων λόγω εγγύτητας, πλέον οι επισκέψεις τους επεκτείνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και σε ηπειρωτικούς προορισμούς.

Η μεγάλη αύξηση των Τούρκων τουριστών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα της βίζας στην πύλη (express visa), το οποίο ίσχυσε καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 για 10 νησιά του Αιγαίου.

Ταυτόχρονα, ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τα ελληνικά καταλύματα για μεγάλο μέρος των σχετικά εύπορων Τούρκων.

Πηγή: skai.gr

