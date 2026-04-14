Η Wall Street πλησιάζει τα ιστορικά υψηλά, όσο υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Η χρηματιστηριακή αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται ανοδικά την Τρίτη, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά της, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,1%, πλησιάζοντας μόλις 0,2% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό ανοδικό σερί. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε κέρδη 1,8%.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί παγκόσμια κέρδη στις αγορές, καθώς το Πακιστάν δήλωσε ότι προσπαθεί να φέρει τις ΗΠΑ και το Ιράν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν και στη μείωση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν αυξηθεί λόγω προβλημάτων στην παραγωγή και μεταφορά εξαιτίας της σύγκρουσης.

Η τιμή του πετρελαίου Brent crude υποχώρησε κατά 4,6% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 7,9% στα 91,28 δολάρια.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη, κυρίως λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπου τυχόν διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την παγκόσμια προσφορά και τις τιμές.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση στο 4% στις ΗΠΑ για τον Μάρτιο, χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις, αλλά με πιθανές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Το International Monetary Fund εκτιμά ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα φτάσει το 4,4% φέτος, ενώ μείωσε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1%.

Παρά τις ανησυχίες, οι ισχυρές εταιρικές επιδόσεις στηρίζουν την αγορά. Εταιρείες όπως η BlackRock και η Citigroup κατέγραψαν σημαντικά κέρδη μετά από καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα.

Η Amazon ενισχύθηκε επίσης, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της Globalstar, ενώ οι εταιρείες λογισμικού ανέκαμψαν, με την AppLovin να σημειώνει άνοδο.

Στις διεθνείς αγορές, οι δείκτες κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με σημαντικά κέρδη στην Ασία και την Ευρώπη.

Τέλος, στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων υποχώρησαν, με το 10ετές να πέφτει στο 4,25%, αντανακλώντας τη μείωση των πιέσεων από τις τιμές της ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

