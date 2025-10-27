Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων για τη χορήγηση των ενισχύσεων De minimis προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ο οργανισμός ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους που δεν υπέβαλαν μέχρι την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στις ΚΥΑ 208989/2025 (ΦΕΚ 4202/1-08-2025) (ενίσχυση ζωοτροφών) και 208982/2025 (ΦΕΚ 4203/01-08-2025) (φερτά υλικά, λόγω Daniel) -όπως τροποποιημένες ισχύουν- ότι δύναται να την υποβάλουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις μέσω της εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login, με κωδικούς taxisnet.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

