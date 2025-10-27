ΗΠΑ - Τραμπ: Παγώνει τις συνομιλίες με τον Καναδά «για ένα διάστημα»

Βεντέτα... Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ «για ένα διάστημα», παρά την επιμονή του Κάρνεϊ ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε μια εμπορική συμφωνία για τη μείωση των δασμών στα μέταλλα. Ωστόσο, ανέκυψε μια ενοχλητική διαφήμιση.

Ο Τραμπ σταμάτησε τις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα αντιδρώντας σε τηλεοπτική διαφήμιση από την επαρχία του Οντάριο που επέκρινε το δασμολογικό του καθεστώς.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πιθανότητα συνάντησης με τον Κάρνεϊ, ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στη Νότια Κορέα για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν θέλω να συναντηθώ μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Air Force One. «Όχι, δεν πρόκειται να συναντηθώ μαζί τους για ένα διάστημα. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη συμφωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή με τον Καναδά. Θα την αφήσουμε να προχωρήσει ως έχει».

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει τον φόρο εισαγωγής σε αγαθά από τον Καναδά κατά 10% μετά την προβολή διαφήμισης, η οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν που επικρίνει τους δασμούς. Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, είχε δηλώσει ότι θα σταματούσε να προβάλλει τη διαφήμιση μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του που ο Καναδός ηγέτης δεν προχώρησε στην άμεση διακοπή της διαφήμισης, η οποία προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των αμερικανικών μεταδόσεων του World Series στο μπέιζμπολ.

Ερωτηθείς πότε θα τεθούν σε ισχύ οι πρόσθετοι δασμοί, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν γνωρίζει. «Θα δούμε», είπε.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος μίλησε με δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά τα σχόλια του Τραμπ, είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ από τότε που διακόπηκαν οι συνομιλίες.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε (στο τραπέζι) όταν θα είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό», είπε ο Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι οι χώρες είχαν πρόσφατα σημειώσει «σημαντική πρόοδο στους τομείς του χάλυβα, του αλουμινίου και της ενέργειας», σε σημείο που ανταλλάσσονταν κείμενα με τους όρους της συμφωνίας.

«Υπήρξε μια σειρά από πολύ λεπτομερείς, πολύ συγκεκριμένες, πολύ περιεκτικές συζητήσεις», είπε ο Κάρνεϊ. Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι πιστεύει τον Τραμπ που είπε ότι η τηλεοπτική διαφήμιση ήταν ο λόγος για τη διακοπή των συνομιλιών, αλλά εξακολουθεί να βλέπει αξία στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων παρά την εχθρότητα του Λευκού Οίκου.

«Σε κάθε περίπλοκη διαπραγμάτευση με υψηλά διακυβεύματα, μπορεί να υπάρξουν απροσδόκητες ανατροπές, και πρέπει να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε αυτές τις καταστάσεις», δήλωσε ο Κάρνεϊ. «Υποστηρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί - η κυβέρνηση του Καναδά το κάνει - και είμαστε έτοιμοι, όταν είναι σκόπιμο, να τη συνεχίσουμε».

Ο Καναδάς αντιμετωπίζει προς το παρόν έναν βασικό δασμό των ΗΠΑ ύψους 35%, αλλά ο συντελεστής δεν ισχύει για τα περισσότερα καναδικά προϊόντα λόγω της εξαίρεσης για προϊόντα και αποστολές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τομεακούς φόρους που είναι ξεχωριστοί από τον βασικό συντελεστή. Τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου του Καναδά υπόκεινται στους δασμούς 50% των ΗΠΑ για τα ξένα μέταλλα, ενώ τα αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στον Καναδά είναι μόνο εν μέρει επιλέξιμα για εξαίρεση από τον φόρο 25% του Τραμπ στα περισσότερα ξένα αυτοκίνητα.

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει πώς θα εφαρμοστεί η αύξηση του φόρου, και ο Κάρνεϊ είπε ότι η κυβέρνησή του δεν γνωρίζει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν επηρεάστηκε από το γεγονός ότι έμαθε ότι η διαφήμιση χρηματοδοτήθηκε από το Οντάριο και όχι από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. «Ο πρωθυπουργός το ήξερε - όλοι το ήξεραν», τόνισε εμφατικά.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.