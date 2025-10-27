Συντροφικοί τσακωμοί γύρω από τα χρήματα - Οι ειδικοί συμβουλεύουν

Τα χρήματα μπορεί να αποτελούν ένα δύσκολο και ευαίσθητο ζήτημα για τα περισσότερα ζευγάρια. Και όχι άδικα.

«Τείνουμε να έχουμε κανόνες γύρω από τα χρήματα και θυμώνουμε όταν κάποιος δεν έχει το ίδιο πλάνο παιχνιδιού», είπε ο Thomas Faupl, θεραπευτής οικογένειας και γάμου που ειδικεύεται στη χρηματοοικονομική θεραπεία. Επιπλέον, οι οικονομικές συμπεριφορές του καθενός επηρεάζονται από τις εμπειρίες του με τα χρήματα στην παιδική ηλικία.

Ωστόσο, μπορείτε να αποδυναμώσετε τις διαφωνίες σας ώστε να μην είναι διαρκώς δύσκολες ή μοιραίες για τη σχέση σας.

Πώς; Ξεκινήστε αναγνωρίζοντας ότι οι καβγάδες για τα χρήματα συνήθως έχουν βαθύτερη ρίζα. Έπειτα, εξερευνήστε ποια είναι αυτά τα μεγαλύτερα ζητήματα, ώστε ο καθένας να ακούει καλύτερα από πού προέρχεται ο άλλος.

Αυτή είναι μόνο μία από τις συμβουλές που προσφέρουν η Heather και ο Douglas Boneparth, δικηγόρος και πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, στο νέο τους βιβλίο "Money Together: How to Find Fairness in Your Relationship and Become an Unstoppable Financial Team" (Μαζί με τα Χρήματα: Πώς να Βρείτε Δικαιοσύνη στη Σχέση σας και να Γίνετε μια Ασταμάτητη Οικονομική Ομάδα).

Το ζευγάρι συμβούλων - και οι δύο 40 ετών και πλέον γονείς μικρών παιδιών - εξετάζει τα δικά του ζητήματα γύρω από τα χρήματα, αλλά και αυτά άλλων ζευγαριών που πήραν συνεντεύξεις, για να μάθουν πώς να διαχειρίζονται καλύτερα τις οικονομικές συζητήσεις.

Οι πιο συνηθισμένες αψιμαχίες

Οι λεπτομέρειες των διαφωνιών διαφέρουν από ζευγάρι σε ζευγάρι. Ωστόσο, ο Faupl διαπιστώνει ότι οι πιο συνηθισμένες διαμάχες γύρω από τα χρήματα σχετίζονται με τα εξής:

• Αποταμίευση και κατανάλωση: Ο ένας σύντροφος μπορεί να έχει πολύ πιο υψηλό «κατώφλι» για να νιώσει οικονομικά ασφαλής, ενώ ο άλλος ίσως δίνει προτεραιότητα στο να ζει τη ζωή σήμερα.

«Και οι δύο προσεγγίσεις είναι σωστές», σημείωσε ο Faupl.

Το ζήτημα είναι αν μπορεί ο κάθε σύντροφος να εκτιμήσει από πού προέρχεται ο άλλος και να βρεθεί μια μέση λύση που θα λειτουργεί και για τους δύο.

• Υψηλά επίπεδα χρέους: Είτε το ζευγάρι συσσωρεύει χρέη μαζί είτε ο ένας σύντροφος μόνος του, είναι πρόσφορο έδαφος για καβγά σχετικά με το πώς θα το διαχειριστούν και πόσο θα το ανεχθούν, είπε ο Faupl.

Ένα ζευγάρι με παιδιά, για παράδειγμα, πρέπει να παίρνει συνεχείς οικονομικές αποφάσεις γύρω από αυτό το χρέος: Να πάμε οικογενειακές διακοπές; Να αγοράσουμε μεγαλύτερο σπίτι; Πού να περιορίσουμε τα έξοδα; Ποιος θα κάνει ποια θυσία;

• Ανισότητες στον πλούτο: Ο ένας ίσως προέρχεται από πλούσια οικογένεια ή να έχει αποκτήσει πλούτο μέσω της καριέρας του, ενώ ο άλλος όχι. Ή μπορεί απλώς να υπάρχει μεγάλη διαφορά στους μισθούς των δύο συντρόφων, οδηγώντας σε άβολες συζητήσεις σχετικά με τον επιμερισμό των ευθυνών και το ποιος έχει μεγαλύτερο λόγο στις οικονομικές αποφάσεις.

Πλαισιώστε τον τρόπο που βλέπετε τις διαφωνίες

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε έναν καβγά για τα χρήματα, δοκιμάστε να θέσετε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις πριν ξεσπάσετε:

Ερώτηση 1: Πρέπει να το λύσουμε αυτό τώρα; Ή μπορούμε να προγραμματίσουμε μια καλύτερη στιγμή για μια εποικοδομητική συζήτηση;

«Ο χρόνος, ο τόπος και το περιβάλλον έχουν σημασία. Τα ζευγάρια τσακώνονται περισσότερο όταν επιλέγουν τη λάθος στιγμή», είπε η Heather Boneparth. «Κι εμείς μαλώναμε για τα χρήματα στις 5:30 μ.μ., ενώ τα μωρά μας πετούσαν φαγητό παντού.»

Ερώτηση 2: Είναι αυτό για το οποίο τσακωνόμαστε όντως το πρόβλημα;

Ο Douglas Boneparth θυμήθηκε ένα ζευγάρι που πήραν συνέντευξη, όπου η σύζυγος είχε «λιποθυμήσει» από τα νεύρα, όταν ο σύζυγός της αγόρασε ένα κρουασάν. Όπως αποδείχθηκε, το κρουασάν ήταν αθώο. Το πραγματικό ζήτημα για τη σύζυγο ήταν ότι ένιωθε πως ο σύζυγος δεν τηρούσε την παλιότερη συμφωνία τους για ίσο μοίρασμα των εξόδων. Ο καβγάς τους έδειξε ότι η παλιά συμφωνία δεν λειτουργούσε πια για κανέναν.

Διαπίστωσαν ότι «αυτό που ήταν δίκαιο τότε δεν είναι πια δίκαιο», είπε ο Boneparth.

Η κατανόηση της παρούσας συγκυρίας για τις πράξεις του συντρόφου βοηθά επίσης. Γιατί η σύζυγος ξέσπασε εκείνη τη στιγμή; Η έκρηξή της συνέπεσε με τον φόβο της ότι μπορεί να έχανε τη δουλειά της.

Ερώτηση 3: Τι κάνουμε σωστά;

Το να μπαίνετε σε μια δύσκολη οικονομική συζήτηση με επικρίσεις για τον/την σύντροφο, ή για εσάς ως ζευγάρι, δεν είναι αποτελεσματικό.

«Μην ξεκινάτε με ό,τι δεν πάει καλά ή ό,τι έχει χαλάσει», είπε ο Douglas Boneparth.

Αντίθετα, πρότεινε να ξεκινάτε με αυτά που ο σύντροφός σας και εσείς μαζί, κάνετε σωστά. «Θα είναι πολύ ευκολότερο να παραμείνετε αφοσιωμένοι στη συζήτηση.»

Φτάνοντας σε έναν συμβιβασμό

Παρότι εσείς και ο σύντροφός σας μπορεί πάντα να προσεγγίζετε τα χρήματα διαφορετικά, πρέπει να παίρνετε οικονομικές αποφάσεις από κοινού που και οι δύο μπορείτε να αποδεχθείτε. Για να το πετύχετε, κρατήστε το βλέμμα σας στον στόχο.

Πάρτε για παράδειγμα την επένδυση. Αν ο ένας είναι πιο επιφυλακτικός απέναντι στο ρίσκο και ο άλλος όχι, εξετάστε ποιοι είναι οι κοινοί σας στόχοι.

Ίσως συμφωνείτε ότι θέλετε να συνταξιοδοτηθείτε στα 60. Το ζητούμενο είναι να βρείτε, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, τι απαιτείται για να πετύχετε αυτόν τον κοινό στόχο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτάσετε εκεί. Και αυτό που θα λειτουργήσει για εσάς μπορεί να μην είναι τόσο ακραίο ή διπολικό στον βαθμό ανάληψης ρίσκου όσο περιμένατε. «Μπορεί να είναι κάτι σταδιακό, όχι τόσο όσο θέλει ο ένας, αλλά περισσότερο από όσο θα έκανε ποτέ ο άλλος», είπε η Heather Boneparth.

Τέλος, σημείωσε, να θυμάστε ότι παρόλο που το άγνωστο μπορεί να είναι τρομακτικό και η διάθεση για ρίσκο είναι προσωπική, «η δυνατότητά μας να αναλαμβάνουμε ρίσκο είναι κοινή, επειδή είμαστε μαζί.»

