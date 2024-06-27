Στην έκδοση ομολόγου ύψους 40 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα η ΟΤΕ plc, όπως ενημερώνει σχετικά ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση του ΟΤΕ Α.Ε. η θυγατρική του ΟΤΕ plc, εξέδωσε στις 27 Ιουνίου 2024 ομόλογo ύψους 40 εκατ. ευρώ λήξεως Οκτωβρίου 2024.
Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,997% ετησίως. Το νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του ομίλου ΟΤΕ.
