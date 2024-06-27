Στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής υπάρχει ως βασικό εύρημα ότι οι μειώσεις ΦΠΑ δεν έχουν τελικώς θετικό αντίκτυπο στο μέτωπο της ακρίβειας καθώς δεν "περνούν" στον τελικό καταναλωτή, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαντώντας εμμέσως στην αντιπολίτευση.

"Η έκθεση κάνει εκτενή αναφορά στο σύνολο της Ευρώπης, αλλά και στην περίπτωση της Ισπανίας και υπογραμμίζει ότι τα όποια οφέλη από την μείωση του ΦΠΑ για τον καταναλωτή είναι μηδαμινά" σημειώνεται.

Επομένως, η έκθεση επιβεβαιώνει και την βασική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για το θέμα, καταλήγει το ΥΠΕΘΟ.

Πηγή: skai.gr

